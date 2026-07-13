Министрҙарға йөкләмә

«Был мәсьәлә менән иртәнән кискә тиклем шөғөлләнергә кәрәк. Халыҡты ошо мәсьәлә борсой. Яғыулыҡ ҡойоу станцияларында сәғәттәр буйы сиратта тороу яҡшы түгел», – тине Радий Хәбиров. Башҡортостанда беренсе сиратта ашығыс һәм коммуналь хеҙмәттәрҙе, шулай уҡ халыҡтың социаль ихтыяждарын бензин менән тәьмин итеү өҫтөнлөклө йүнәлеш булып ҡала.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров яғыулыҡ менән бәйле хәлде айырым контролдә тоторға ҡушты. Уның һүҙҙәренсә, бензин менән тәьмин итеүҙәге ваҡытлыса өҙөклөктәр халыҡта ризаһыҙлыҡ һәм аңлашылмаусанлыҡ тыуҙыра. Эре ҡалаларҙа һәм федераль трассаларҙа хәл тотороҡланһа ла, ҡайһы бер биләмәләрҙә әле лә яғыулыҡҡа ихтыяж һаҡлана.
Фото: Башинформ.