Выставки в Уфе»: «Сталинград – история Победы»

Проект «Сталинград – история Победы» - всероссийский выставочный проект, посвященный городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны.

Сталинградская битва – одна из решающих битв Великой Отечественной войны. Ее масштаб, значение и последствия для освобождения России трудно переоценить. Специально к юбилейной дате командами проекта «Россия – Моя история» и музея-заповедника «Сталинградская битва» была сформирована мультимедийная экспозиция, которая с помощью современных анимированных карт, уникальной видеохроники, дневниковых свидетельств участников событий, галереи цитат и портретов создаст эффект сопричастности.

- Для многих уфимцев Сталинград является частью семейной истории. Именно в этой битве приняла боевое крещение и понесла тяжелые потери 214-я стрелковая дивизия, сформированная в значительной части из выпускников уфимских школ 1941 года, - рассказывает директор Исторического Парка Александр Гусев. - История Сталинградской битвы предстанет перед зрителем в хронологическом порядке и охватит ключевые сюжеты сражения: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова».



- Наша целевая аудитория – люди разных поколений. Однако именно дети, подростки, молодежь, я надеюсь, станут основными посетителями выставки. Ее мультимедийный формат позволит рассказать подрастающему поколению подробную историю о великой битве привычным для них языком мультимедиа. В рамках выставки по всей стране в парках пройдут десятки просветительских мероприятий: лекции, интерактивные занятия для молодежи, кинопоказы и другие. Выставка станет первым крупным проектом 10-го юбилейного года с начала работы цикла «Моя история» и во многих регионах пройдет на базе обновленного мультимедийного комплекса» – отметил директор Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», член общественной палаты Российской Федерации Иван Есин.

Выставка откроется 2 февраля в 15.00.

В этот день вход на выставку будет свободным. В остальные дни: входные билеты – 100 рублей, студенты и пенсионеры – 50 рублей, школьники – бесплатно.

Экскурсионное обслуживание – 1000 рублей.

Запись по телефону: 286-60-66.

Выставка «Сталинград – история Победы» продлится до 23 февраля. Ждем Вас по адресу г. Уфа, Менделеева, 158.

Источник: https://mgazeta.com/