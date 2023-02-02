Профилактика геморрагической лихорадки

Смертность в России от этого заболевания колеблется в пределах 1—2%. Основной причиной высокого уровня заболеваемости ГЛПС является увеличение численности грызунов, т.к. в результате вывода из оборота большого количества пахотных земель создаются благоприятные условия для их жизнедеятельности и размножения.

Резервуаром возбудителя служат мышевидные грызуны. Возбудитель выделяется с калом, мочой. Заражение человека происходит воздушно-пылевым путем при вдыхании высохших испражнений инфицированных грызунов. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит. Заболеваемость начинает повышаться в конце мая и достигает пика в июне-октябре. Инкубационный период продолжается от 7 до 46 дней, но чаще всего от 21 до 25 дней.

Во избежание неконтролируемого роста численности мышевидных грызунов и возникновения эпидемических очагов на территории республики, необходимо проводить профилактические мероприятия в детских дошкольных учреждениях и на объектах образования. Следует уничтожать грызунов, ликвидировать несанкционированные свалки и сухостой на территориях детских дошкольных и школьных учреждениях, а также зонах отдыха детей. Кроме того, чтобы исключить проникновение мышевидных грызунов в детские дошкольные учреждения и на объекты образования, нужно проводить инженерно-технические мероприятия.

Не стоит забывать и о гигиеническом воспитании обучаемых:

- избегать соприкосновения с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями;

- хранить пищевые продукты в защищенных от грызунов местах;

- систематически проводить влажную уборку жилых помещений;

- освобождать прилегающую к жилью территорию и садовые участки от мусора, кустарника и бурьяна;

- использовать средства защиты (марлевые повязки) во время санитарной уборки помещений и работ на прилегающих к домам территориях;

- ограничить контакты с домашними животными;

- при контакте с домашними животными строго соблюдать меры личной гигиены.

Источник: mchs.gov.ru