ТОП-5 вопросов об уведомлениях об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов

УФНС России по Республике Башкортостан подготовила обзорный материал по наиболее часто задаваемым вопросам, поступающим в Управление от налогоплательщиков через Единую точку входа.

Вопрос 1. Какой срок уплаты налогов и подачи уведомлений?

Срок для представления налоговой отчетности – ежемесячно 25 числа, срок уплаты налогов – 28 число. Срок уплаты налогов для физических лиц не меняется – 1 декабря.

Вопрос 2. Какой ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) необходимо указывать в платежном поручении?

При заполнении платежных документов на уплату налогов и сборов Единым налоговым платежом необходимо указать:

реквизиты получателя: наименование органа Федерального казначейства;

ИНН, КПП, БИК и наименование банка-получателя, счет и единый казначейский счет;

ИНН организации, ее название и реквизиты плательщика;

перечисляемую сумму.

При этом указывать ОКТМО не обязательно либо указать значение «ноль».

Вопрос 3. Где я могу ознакомиться с более подробной информацией о ЕНС?

На сайте ФНС России действует промостраница о новой форме учета платежей в бюджет – Единый налоговый счет (ЕНС).

Ресурс содержит информацию о целях нововведения, дает определение понятию «Единый налоговый счет», рассказывает, как распределяется единый налоговый платеж по налогам, и бюджетам и какие налоги будут уплачиваться единым налоговым платежом. Кроме того, пользователю доступна инструкция по корректному заполнению платежного документа, информация о сроках уплаты налогов, представлении налоговой отчетности и многое другое.

Для удобства пользователей промостраница содержит раздел, в котором саккумулированы наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике.

Вопрос 4. Нужно ли подавать уведомление об уплате фиксированных страховых взносов?

Подавать уведомление по фиксированным страховым взносам не нужно. Уведомление об исчисленных налогах, авансовых платежах по ним и страховым взносам представляется только по авансовым платежам. По фиксированным платежам страховых взносов нет авансов. Соответственно, направлять такое уведомление нет необходимости.

Вопрос 5. Как я могу исправить ошибки в уведомлениях об исчисленных суммах налога? Нужно ли будет направлять уточненное уведомление?

В случае обнаружения ошибки необходимо будет представить новое уведомление с указанием корректных реквизитов.

К примеру, если налогоплательщик указал в уведомлении неверную сумму налога, но при этом корректно заполнил КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и пр., то нужно будет подать уведомление и указать в нем все реквизиты повторно, изменив лишь сумму налога. В свою очередь на ЕНС будет отражена та сумма, информация о которой поступит в налоговый орган последней.