В Уфе впервые пройдет Международный кинофестиваль «Свой путь»

Уникальность фестиваля в том, что вместе со зрителями фильмы, посвященные актуальным и глубоким вопросам современности, будут смотреть и обсуждать герои нашего времени – артисты, писатели, общественные деятели, блогеры, медийные персонажи – знаменитости и просто реализовавшиеся личности, которые служат примером и вдохновением для всех нас. В программу смотра войдут фильмы-портреты, повествующие об их пути, о том, как они его нашли и не побоялись идти по нему до конца.

Фестиваль «Свой путь» имеет широкую географию, но именно в Уфе пройдут основные его мероприятия: торжественное открытие фестиваля, просмотр и обсуждение всех фильмов-участников, голосование жюри, а также объявление победителей и церемония награждения.

В других регионах мероприятия фестиваля пройдут в формате «Свой путь. Избранное»: гостям представят фильмы-победители кинофестиваля, а также картины, вызвавшие наиболее яркие дискуссии. По результатам зрительского голосования будет определен лучший фильм кинофестиваля в данном регионе.

- Дороги, которые мы выбираем, чтобы стать самодостаточной личностью, вектор, который нужен, чтобы дойти до своей мечты. Свой путь есть у каждого, но не каждый готов встать на него. И не каждый готов признать его у другого…

Слушать и слышать другого человека. Не торопиться с выводами. Уважать друг друга. – Вот ценности, которые транслирует Международный кинофестиваль «Свой путь», как и все проекты Центра «Свой путь». Мы выбираем то кино, сквозь призму которого можно обсудить глубокие темы и события современности и сформировать на них свой собственный, независимый взгляд.

Мы убеждены, что именно так возможно научиться размышлять и стать независимыми от источников внешнего давления, формировать собственные суждения и брать на себя ответственность за свою жизнь и за то, что происходит вокруг, - считают организаторы.

Программа Международный кинофестиваль «Свой путь»-2023 включает в себя:

- презентация фильмов конкурсной программы и специальные показы, а также обсуждение фильмов с известными людьми из разных сфер жизни общества;

- проведение онлайн-трансляций наиболее ярких мероприятий фестиваля;

- проведение в рамках фестиваля модных показов российских дизайнеров. Показы объединят в себе современные модные тенденции и национальные мотивы регионов.

Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Сайт фестиваля: http://mywayfestival.ru/

Сообщество Вконтакте: https://vk.com/mywayfestival1