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Бөгөн, 12:59

Как пользоваться электронными водительскими правами

Электронные водительские права

Как пользоваться электронными водительскими правами
Как пользоваться электронными водительскими правами



В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Также есть и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Как пользоваться?

Чтобы предъявить цифровые документы, нужно выбрать в приложении водительские права или СТС и нажать «Предъявить документы». После этого инспектор считает появившийся QR-код с помощью мобильного устройства. Данные из базы Госавтоинспекции загрузятся автоматически.

Приложение работает даже без доступа к интернету.

Обратите внимание, даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде. Такое требование закреплено в пункте 2.1.1. ПДД.

Также с помощью приложения можно:
— оформить европротокол онлайн;
— уплатить или обжаловать штраф;
— проверить, не наложены ли на машину ограничения и не в угоне ли она;
— записаться на регистрацию автомобиля или замену водительских прав.

Мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года, им уже пользуются более 2,5 млн водителей.

Скачать приложение можно через:
RuStore
Google Play
App Store
AppGallery

Автор:Айбулат Ишназаров
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