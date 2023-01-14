В День российской печати Почта рассказала о самых читающих районах Башкирии

Самыми активными подписчиками в республике оказались жители Бураевского, Балтачевского и Бакалинского районов. Количество выписанных изданий в этих районах на 1 000 жителей составляет 362, 327 и 303 соответственно. При этом общий подписной тираж печатных изданий в регионе составил более 346 000 экземпляров. Свыше половины из них – это федеральные газеты и журналы. 27% – районные и городские СМИ, 18% – республиканские издания.

«Оформлять подписку сегодня максимально удобно и просто. Выписать любимую газету или журнал можно в любом почтовом отделении, а также дома или в офисе — во время визита почтальона. Подписка также оформляется на сайте Почты России и в мобильном приложении компании. В печатном или электронном каталоге можно быстро найти интересующее издание по названию, индексу или тематике, а оформление и оплата займут всего несколько минут», — отметил директор УФПС Республики Башкортостан Ленард Шафиков.

Кроме того, любой желающий может принять участие в благотворительной программе Почты России «Дерево добра». Участники акции дарят подписку на периодические издания детским домам, хосписам, школам-интернатам и домам престарелых. Выбрать учреждение для доставки изданий, оформить и оплатить благотворительную подписку можно в любом почтовом отделении, а также на сайте и в мобильном приложении Почты.