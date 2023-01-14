О Муртазе Губайдулловиче...

23 мая 1998 года. Мне - 28 лет и я только начинал свою политическую карьеру депутатом городского совета Сибая. В тот день, 23 мая, я показывал Президенту строительные объекты. Помню, как по-отечески он меня приобнял. Возможно, это был политический жест, а возможно, он таким образом, не вербально, дал понять, что поддержка есть. Но я не назвал бы его человеком, идущим за эмоциями, всё же он был консерватором. С того момента мы регулярно виделись: мы строили много объектов, а он их посещал, проверял, открывал.

Он подарил возможность верить, что мир можно изменить к лучшему. Мы начинали с малого и шли в ногу со временем. Поддержку и его веру в меня я ощущал на протяжении всей его жизни…Каждый наш контакт оставлял свой след, в чем-то даже менял ход истории.

Помню воскресенье, в 8 утра звонок из приёмной Президента. Вызывают. Приезжаю, меня встречает Радий Фаритович Хабиров, даёт напутствия. Разговор был неприятный, но Муртаза Губайдуллович умел слышать аргументы собеседника. Мы всегда могли поговорить по-человечески и решить любую проблему. Всякое было. И всегда, когда я приходил к нему на встречу, мы заканчивали разговор очень доброжелательно.

Однажды, в 7 утра понедельника звонит на домашний Президент Республики по важному вопросу, о котором я узнал позднее. Первое, что спрашивает у меня «как дела?» Узнав, что накануне я потерял Маму, Муртаза Губайдуллович выразил соболезнование, готовность помочь и отложил разговор. Остро врезалось в память, как он от себя лично сделал некролог. Таким он мне запомнился - внимательным человеком, которому не безразлична судьба другого.

Когда появилась информация о моем выдвижении на пост премьер-министра – Муртаза Губайдуллович назначение поддержал. Иногда он звонил, делился своей мудростью, опытом, мнением, уточнял, какие у нас планы. Жизнь Республики всегда была в его сердце, даже после ухода с поста Президента.

1990-е и 2000-е годы — время становления и страны, и республики. Муртаза Губайдуллович был одним из самых сильных на тот момент лидеров субъектов России. Он сумел мягко провести промышленность и сельское хозяйство республики через испытания «дикого капитализма». Опорой стали нефтехимия, ТЭК, машиностроение и АПК — в их модернизацию вложено немало средств, и это позволило поддерживать благоприятную социально-экономическую обстановку в сложные 1990-е. Башкортостан был регионом-донором, к его позиции прислушивались в Кремле.

А всё потому, что Муртаза Губайдуллович - человек из народа. Начал путь с низов. С нуля. Он чувствовал наш родной регион, разделял его радости и печали. Вывел Республику к новому этапу развития и благополучия. И я понял его формулу успеха, он сам об этом говорил: «Из сельского паренька в крупного руководителя вырос только благодаря непрерывному образованию, которое как раз начинается со школьной скамьи».

Я рано потерял отца и чувствовал его отцовскую заботу, многому у него научился. Муртаза Губайдуллович умел видеть и раскрывать таланты. При нем я получил путевку в большую политическую и экономическую жизнь. Многие его ориентиры мне близки, на них я и строил дальнейшее свое мировоззрение и свои управленческие подходы. Он стремился создать очень комфортные условия для жизни наших земляков. Считаю, что мы, на той базе, которую создали наши предшественники, в том числе и Муртаза Рахимов, должны строить новое будущее и создать лучший регион для жизни в России.

Наша последняя встреча – 31 декабря. Мы вместе с Радием Фаритовичем заехали поздравить его с наступающим Новым годом. Он был уже в болезненном состоянии, но в добром настроении.

Вчера в 23:10 он ушел из жизни, в 23:40 мы были у него, я пожал руку и поблагодарил…

Мы подготовим предложения по увековечению памяти Муртазы Губайдулловича - первого Президента. В историю республики и страны его период будет вписан большими буквами.