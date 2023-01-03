Прошло совещание в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан

Сегодня в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан под председательством заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирека Сагитова подвели промежуточные итоги первых трёх дней нового года в плане оперативной обстановки, сложившейся на территории республики, связанной с пожарами и гибелью при них людей.

На заседании присутствовали начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Владимир Горин и Главы Администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.

Целью совещания являлось обеспечение безопасности на территории Республики Башкортостан, анализ проделанной работы, определение готовности экстренных служб к действиям по предназначению, выявление резервов и принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности наших граждан.

Так в республике на период праздничных дней был введён особый противопожарный режим, который ужесточает требования по использованию пиротехнических изделий, вводит ряд дополнительных требований к местам, где люди массово отмечают праздники, где в это время отдыхают. Это целый комплекс дополнительных мероприятий профилактической направленности.

Ещё одной превентивной мерой стало введение штабного формата профработы во всех муниципалитетах республики. В рамках этой работы ежедневно работают сотни профгрупп, в первую очередь, с лицами, входящими в группу риска.

🎄Так же Ирек Сагитов отметил, что по завершению всех новогодних и рождественских праздников будет подведены окончательные итоги, поблагодарил всех причастных к данной работе и поздравил жителей и гостей республики с наступившим Новым годом, пожелал здоровья, благополучия и мирного неба над головой.