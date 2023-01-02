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Кисә, 12:55

С 1 января 2023 года в Башкирии будут проводить расширенный неонатальный скрининг новорожденных

Минздрав России подготовил проект перечня медицинских организаций, которые с 1 января 2023 года будут проводить расширенный неонатальный скрининг более чем на 40 генетических заболеваний.

С 1 января 2023 года в Башкирии будут проводить расширенный неонатальный скрининг новорожденных
С 1 января 2023 года в Башкирии будут проводить расширенный неонатальный скрининг новорожденных

По информации ТАСС, такой скрининг будут проводить всего в 11 медицинских учреждениях страны, в их числе Республиканский медико-генетический центр в Уфе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Республиканский медико-генетический центр (РМГЦ) Уфы подал заявку на участие в новом российском пилотном проекте по массовому тестированию новорожденных малышей на спинальную мышечную атрофию (СМА) и первичные иммунодефициты.

Башкирия стала восьмым регионом, присоединившимся к проекту медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова. Планируется, что с начала 2023 года массовый неонатальный скрининг расширится до 40 наследственных заболеваний. При этом медико-генетический центр будет проводить анализы и для других регионов ПФО.

Автор:Айбулат Ишназаров
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