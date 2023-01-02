Андрей Назаров рассказал о федеральных новациях по поддержке экономики и социальной сферы республики

Так, Правительством России принято решение о расширении действия программы субсидирования станкоинструментальной промышленности. Теперь в нее включены производители промышленных роботов и робототехнических устройств. Почти 3 млрд рублей планируется направить на компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль.

«Средства получат 19 регионов, в том числе наша республика. В Башкортостан на эти цели будет направлено 79 млн рублей», - подчеркнул Назаров. - Также более 1 млрд рублей будет направлено на поддержку механизма льготного лизинга для малого и среднего бизнеса. Это позволит предпринимателям арендовать оборудования для развития собственного дела, причем на выгодных условиях. Так, в отличии от рыночных 15%, ставка льготных лизинговых платежей за оборудование российского производства установлена до 6%, для иностранного – до 8%».

Относительно поддержки социальной сферы Андрей Назаров отметил, что по поручению Президента России с 1 января следующего года вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Порядок его начисления был утвержден Правительством на прошлой неделе. Это пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет. Выплата предназначена семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru