Госкомитет РБ по ЧС напоминает телефоны экстренных служб

В преддверии новогодних праздников и Рождества Христова Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает телефоны служб экстренного реагирования, которые действуют на территории Республики Башкортостан: Со стационарного телефона: Единый телефон пожарных и спасателей–01 Полиция – 02 Скорая помощь – 03 Аварийная газовая служба – 04 С мобильного телефона: Единый телефон пожарных и спасателей – 101 Полиция – 102 Скорая помощь – 103 Аварийная газовая служба – 104 Три главные цифры, которые также стоит помнить не только в период новогодних праздников, – 112. Это единый телефон экстренных служб. С помощью этого единого номера телефона можно оповестить такие службы, как пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, аварийная служба газовой сети, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях и службу «Антитеррор», а также получить психологическую помощь. По номеру «112» можно позвонить даже в том случае, если у вас отрицательный баланс.

Надеемся, что Вам не доведется вызывать службу спасения, но в любом случае, нужно знать, как это лучше всего сделать, какую информацию необходимо сообщить для того, чтобы специалист мог правильно оценить ситуацию и отправить вам на помощь необходимые службы: - если можете, позвоните сами; - коротко, но точно объясните, что произошло; - сообщите точную информацию о вашем местонахождении (адрес, возможные ориентиры), а так же свое имя и номер телефона – это нужно для того, чтобы специалист мог связаться с вами в случае, если ему понадобится дополнительная информация; - ответьте на вопросы; - следуйте инструкциям оператора; - не вешайте трубку, пока не разрешит оператор; - следуйте полученным инструкциям на месте происшествия; - если ситуация изменится, перезвоните в экстренную службу.

Госкомитет РБ по ЧС обращает ваше внимание, что на телефоны служб экстренной помощи не следует звонить без острой на то необходимости, с целью забавы или для получения справок. Ведь, в то время, как вы будете занимать линию, кому-то действительно может понадобиться помощь. Пусть новогодние праздники принесут Вам только радость, приятные сюрпризы, интересные встречи, и будут действительно долгожданными, а главное – БЕЗОПАСНЫМИ!