В Ситуационный центр Башкортостана за 2022 год поступило более 530 тысяч звонков

Самые острые темы за 2022 год - помощь переселенцам из Донбасса и туристам за границей, вопросы выплат детских пособий, темы частичной мобилизации и здравоохранения.

Напомним, телефоны Ситуационного центра Башкортостана: +7 (347) 218-19-19 и 122.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что служба 122 позволяет дозвониться тем, кто не пишет в соцсетях и не отправляет письма, и задать вопрос, который их интересует. Это может быть информационный вопрос, вопрос о приеме врача или о помощи мобилизованным.

«Операторы Ситуационного центра стараются ответить на все вопросы. Считаю, что это крайне необходимо в нашем обществе», - сказал Радий Хабиров.

Всего по России по России с 2020 года на единую службу 122, организованную по поручению Президента России Владимира Путина, поступило более 107 млн звонков, из них 59 млн – в этом году. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании, посвящённом подведению итогов работы по организации обратной связи с гражданами и работе кол-центров службы 122 в регионах.

«Пик звонков в этом году пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости «Омикроном», – отметил Дмитрий Чернышенко. – С начала частичной мобилизации по поручению председателя правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры 122 и ресурсы «Объясняем.рф». Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 млн звонков».

В кол-центры службы 122 были направлены 735 ответов на актуальные вопросы. Также эти ответы оперативно размещались на портале «Объясняем.рф». На портале Госуслуг были развернуты сервисы: прием жалоб по вопросам частичной мобилизации и мерам поддержки мобилизованных, а также запись в добровольцы.

Одним из ключевых источников новостей о проведении частичной мобилизации для жителей стал портал «Объясняем.рф». Например, по этой теме на сайте зафиксировано более 50 млн просмотров, общий охват постов в соцсетях составил 239 млн.

Наиболее популярными стали ответы про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военнослужащим. Для информирования о федеральных мерах поддержки был обновлен навигатор мер на «Объясняем.рф».

Напомним, ресурс «Объясняем.рф» запустили в марте 2022 года. В Башкортостане свежая и актуальная информация публикуется на страницах «Объясняем.Башкортостан» в соцсетях на русском и башкирском языках.

Всего 2022 году в пабликах «Объясняем.Башкортостан» опубликовано 1196 постов. Их суммарный охват составил более 15 млн просмотров. Наиболее популярные - карта с маршрутами путешествий по Башкортостану, о поступлении в вуз онлайн, проекте “Башкирское долголетие” и др.

По теме частичной мобилизации и мерам поддержки мобилизованных опубликовано 137 постов. Наиболее популярные публикации - о единовременной выплате и брифинге на БСТ о мерах поддержки для участников СВО и их семьям. Общий охват постов составил более 150 тысяч просмотров.