В России активизировалась борьба с распространением суицидального контента

«Группы смерти» в России никуда не делись даже после громкого дела администратора «Синего кита» Филиппа Будейкина в 2017 году. В последнее время среди подростков набирают популярность так называемые «ролки» — ролевые игры в мессенджерах. В них ребенок придумывает персонажа и отождествляет себя с ним, выполняя задания. В какой-то момент он может решить, что другие игроки призывают к самоубийству не аватар, а его самого. В итоге виртуальная игра может закончиться реальной трагедией. Как в России борются с опасным контентом, в материале «Газета.Ru».

В прошлом году в России зафиксировали 753 случая детского суицида. Это на 37,4% больше, чем в 2020 году. По данным из доклада уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, за последние три года в России стало больше подростков, которые пытались покончить с собой. Количество первичных попыток увеличилось на 13% — с 3253 до 3675. Число повторных попыток выросло почти вдвое — со 188 до 362 случаев. Среди главных причин омбудсмен выделила отсутствие взаимодействия в семье и конфликты с родителями, психические расстройства, несчастную любовь, недовольство внешностью, проблемы с учебой и влияние противоправной информации в интернете. В группе риска Типичный портрет склонных к суициду подростков тоже изменился. Эксперты, которые занимаются этой проблемой, отмечают: в группу риска теперь попадают дети из благополучных семей. Дело в том, что выросшие в «тепличных» условиях тинейджеры часто не умеют справляться со стрессом, так как не привыкли сталкиваться с критическими ситуациями. А если в их семьях сложились напряженные отношения (родители постоянно работают и «откупаются» от ребенка игрушками или гаджетами), то риск непоправимого поступка становится выше. «Подростки - группа риска для всех психологических и психиатрических нарушений, – говорит психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф» Анастасия Корнеева. – Именно в этот уязвимый период чаще всего регистрируется дебют заболеваний. Причина тому - резкие и глобальные изменения в растущем организме, при отсутствии опыта и навыков справляться со своими переживаниями и жизнью в целом. Хоть подростковый кризис и вполне нормальное явление (даже необходимое), но зачастую проявления его переходят все границы». Когда ребенок не находит поддержки у родителей, он ищет кого-то, кто его поймет. И идет в сеть, где может наткнуться на одну из «групп смерти». Там его «прощупывают», а затем начинают работу: подпитывают ненависть к себе или родителям, предлагают порезаться, внушают, что он никому не нужен, поэтому выход только один. Игра в смерть Примерно по такому сценарию развивалась недавняя трагедия в Калининградской области. В сентябре ученики местных школ — двоим было по 13 лет, одному — 16 — совершили самоубийства. Одного из мальчиков подготавливали к страшному поступку во время переписки в ролевой игре. У девочки на руках нашли ссадины и порезы — она выполняла задания, которые ей давали в группах. Следователи выяснили, что подростки состояли в «ролках»

«Ролки» — это разновидность ролевых игр, где детей доводят до суицида. В «ролках» нет кураторов в привычном понимании — к суициду друг друга призывают сами участники через героев аниме. Это происходит так: ребенок создает персонажа — свое альтер-эго. Он полностью отождествляет себя с ролью, и, когда персонажа призывают к самоубийству, подросток принимает это на свой счет. Эксперты не знают, сколько таких групп разбросано по сети и сколько в них участников: они популярны в мессенджерах, соцсетях, на видеохостингах и в игровых чатах. Получается, после 2017 года, когда в колонию-поселение отправили администратора «групп смерти» Филиппа Будейкина, паблики с суицидальным контентом просто переехали на новые площадки.

Регулировать «ролки» сложно. Во-первых, если чаты закрытые, выявить его владельца невозможно. В открытом чате с помощью программ можно узнать, на чей номер зарегистрирована группа, но дальше сотрудники полиции сталкиваются с проблемой: интернет-платформы неохотно сотрудничают и не спешат раскрывать данные пользователя. Во-вторых, техподдержка мессенджера редко реагирует на просьбы заблокировать «ролку», потому что страшные призывы адресованы не пользователю, а его персонажу.

«Найти организаторов сложно, посадить практически невозможно, — говорит руководитель московского межрегионального общественного объединения «Центр противодействия киберпреступлениям» Сергей Цурко. — Кроме того, чтобы закон работал, нужно, чтобы играл именно подросток. А в «ролках» режется и выполняет задания аватар. У нас 180 волонтеров, мы раскрываем и находим организаторов, но многие наши материалы просто идут в топку: потому что игра идет с волонтером, а не реальным подростком. Но часто мы связываемся с сотрудниками МВД, составляем бумагу на оперативный эксперимент, и тогда уже это начинает работать. На нашем счету не один задержанный».

Провоцирующий контент

Подростки становятся особенно восприимчивыми к суицидальному контенту во время возрастных кризисов. В эти моменты им можно внушить что угодно. Ребенок с неустойчивым психическим здоровьем может даже не сидеть в «ролках» или подобных чатах: ему будет достаточно прочитать в соцсетях, что у других подростков тоже есть проблемы, но которые они смогли «решить».

В прошлом году 17-летняя девушка из Зеленограда сбросилась с крыши и разбилась. Происходящее она транслировала в прямом эфире в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Трагедия разворачивалась под песню «Номера» группы ЛСП, которую Роскомнадзор в 2018 году запретил из-за описания способа совершения самоубийства. Это не помогло: после случая с девушкой из Зеленограда несколько подростков покончили с собой под тот же трек.

«Обилие материалов суицидального характера в сети — это «разрешительный» элемент, который как бы легализует то, о чем было страшно даже подумать, — считает Анастасия Корнеева. — Всеуслышание делает возможным и реальным то, чего и так хотелось, но было трудно представить. Но чтобы человека на что-то спровоцировать, у него изначально должна быть определенная степень внутренней готовности».

Запрещать и блокировать

В России с материалами суицидального характера, которые угрожают психике и жизни детей, работают комплексно. В 2017 году Роскомнадзор запустил службу мониторинга, которая ищет в интернете суицидальный контент.

За четыре года регулятор выявил 493 тыс. нарушений: 402 тыс. нашла служба мониторинга, а еще 91 тыс. обнаружили благодаря обращениям пользователей.

В 2017 году в законодательство также внесли поправки, которые назвали «законом о группах смерти». За создание таких сообществ ужесточили уголовную ответственность, а УК дополнили новыми статьями.

Эксперты доказали: один из факторов, которые заставляют уязвимого человека покончить с собой — подробное освещение самоубийств в СМИ. Поэтому регулятор сформулировал для прессы свои рекомендации по освещению информации о самоубийствах.

Вместе эффективнее

Процесс социализации современных детей протекает чаще всего в интернете. Здесь они находят себе друзей и попадают либо в разного рода компании, в том числе и в «группы смерти». Что в этом случае могут сделать родители и общество — учителя, психологи, тренеры? По словам доктора философии, кандидата психологических наук Дмитрия Рассохина, с детьми нужно разговаривать — по-дружески, без ругани и обвинений, выслушивая каждый ответ.

«Дайте ребенку высказаться, — говорит Рассохин. — Важно выяснить, какую потребность он пытается восполнить, и сделать это. Измените отношение к ребенку: если мало уделяли ему времени — уделяйте больше, если ругали — перестаньте, если не контролировали — введите мягкий контроль. Покажите ребенку примеры успешных жизненных преодолений сложностей. Относитесь внимательнее к его здоровью и не бойтесь лишний раз перестраховаться и обратиться за помощью к специалистам. Всегда составляйте совместные перспективные и привлекательные планы на будущее: планы на отпуск, покупки, поступление в учебное заведение».

Эксперты считают, что государству важно совершенствовать методы по профилактике суицидов среди несовершеннолетних. Хотя и сейчас Роскомнадзор проводит огромную работу, чтобы защитить детей от деструктивного контента. Регулятор ежедневно мониторит и блокирует в соцсетях опасные сообщества, но таких групп появляется больше, а выявлять их все сложнее.

«Ни в коем случае нельзя романтизировать суицид, — уверена Анастасия Корнеева. — Нужно блокировать не только группы с суицидальным контентом, но и материалы, в которых самоубийства преподносят в утонченно-изысканном свете. Важно усилить контроль над организацией сообществ типа «Синий кит», не допускать появления таких движений и применять самые жесткие санкции к тем, кто создает такие группы».



https://www.gazeta.ru/social/2022/12/12/15928927.shtml?updated