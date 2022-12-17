ВатандашВсе новостиНовостиВЧЕРА, 22:05В Башкортостане прошло первое заседание Клуба стратегических инициатив

15 декабря на площадке XV юбилейного форума «Международная неделя бизнеса – 2022» состоялось первое заседание Клуба стратегических инициатив. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя Премьер-министра Правительства РБ – министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова. В нем приняли участие предприниматели, представители госорганов и муниципалитетов, а также эксперты.

В Башкортостане прошло первое заседание Клуба стратегических инициатив

Первый вице-премьер Башкортостана отметил, что Клуб стратегических инициатив был создан по инициативе Правительства Республики Башкортостан в целях формирования единой площадки для выстраивания диалога бизнеса и власти.

«Мы находим новые инструменты сотрудничества, исходя из сегодняшней многополярности и турбулентности. Ведется качественная масштабная работа в сфере импортозамещения, создаются и запускаются новые производства, выпускающие продукцию, которая ранее закупалась из зарубежа. Клуб стратегических инициатив – это новая коммуникационная площадка, которая призвана объединить усилия государства и бизнеса в вопросах качественного улучшения делового климата в Башкортостане. Задача сегодняшнего заседания – некий форсайт, на котором мы можем определиться с дальнейшими темами для обсуждения», - подчеркнул Рустам Муратов.

Также участники заседания Клуба стратегических инициатив обсудили вопросы реализации комплексного инвестиционного проекта по созданию Евразийского экономического центра. Гостям мероприятия напомнили о том, что в рамках 25-го Петербургского экономического форума Республика Башкортостан был подписан Меморандум о взаимодействии при создании комплексного инвестиционного проекта «Евразийский экономический центр» с 6 субъектами Российской Федерации: Самарской, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областями, Пермским краем и Удмуртской Республикой.

«К этому промежуточному результату достижений межрегиональных договоренностей республика шла 2 года. С момента начала проработки инициативы экономические условия существенно изменились, закрылась часть внешнего рынка, осложнилась и произошло удорожание логистики, в связи с этим. Это, можно сказать, приблизило регионы к необходимости приложения совместных усилий по достижению общих задач, на решение которых нацелена реализация комплексного инвестиционного проекта», - сказал Первый вице-премьер Башкортостана.

В завершении мероприятия члены Клуба обозначили планы для дальнейшей работы.