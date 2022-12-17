"Международная неделя бизнеса" – 2022 в Уфе завершила свою работу

Про форум

Дискуссии прошли в комбинированном формате. Часть участников собралась на площадках Уфы. Остальные присоединились к обсуждению в онлайн-режиме. Всего прошло более 50 различных деловых мероприятий. Это пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные площадки, отраслевые секции.

Организатор мероприятия - Правительство Республики Башкортостан. Соорганизаторами стали Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский экспортный центр, Шанхайская Организация сотрудничества, Агентство стратегических инициатив и Центр стратегических разработок. Стратегическими партнёрами Форума выступили АО «Башкирская содовая компания», ООО «Башкирэнерго» и АО «Бэкс».

Открыл Международную неделю бизнеса Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и поблагодарил инвесторов, которые в этот непростой период не останавливают свои проекты, а продолжают работать на благо республики и всей страны. И поздравил представителей бизнес-сообщества с началом работы отраслевого мероприятия.

«Сегодня в Уфу прибыли представители более 20 государств. В 2021 году партнёром мероприятия был Казахстан. В этом году эстафету приняла Беларусь, в развитии отношений с которой мы сделали огромный шаг вперёд», - сказал глава региона.

«За время своего существования Международная неделя доказала свою эффективность и стала центром притяжения первых, лидеров в своих отраслях, инвестициях и экспорте. Второй год подряд республика входит в пятерку лидеров по деловому климату. Мы первые в России по промышленной политике, развиваем республику, ее промышленный и инвестиционный потенциал, несмотря на тяжелые последствия санкционного давления», – отметил Андрей Назаров.

«В этом году Башкортостан поставил себе планку в области привлечения инвестиций в 500 млрд. рублей. Мы находим новые инструменты сотрудничества, исходя из сегодняшней многополярности и турбулентности. Ведется качественная масштабная работа в сфере импортозамещения, создаются и запускаются новые производства, выпускающие продукцию, которая ранее закупалась из зарубежа», – подчеркнул Премьер-министр Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Про гостей

На XV юбилейном форуме участвовали, кроме России как принимающей стороны, делегации из 23-х стран как в очном формате, так и в режиме онлайн: Армении, Бахрейна, Белоруси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Кубы, Латвии, Мали, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Турции, Узбекистана, Франции и Чехии. Например, в числе иностранных гостей Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембин, Депутат Европейского Парламента Мирослав Радачовски, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, представительства Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли Китай в России Гао Ци, депутат регионального совета Веннето Стефано Вальдегамбери, заместитель губернатора Лорийской области Республики Армения Гор Асрян и заместитель губернатора Армавирской области Республики Армения Арнак Аветисян, предприниматель Эззатпоур Махди Хеиролла, генеральный директор компании «Penut Co» Аболхасани Джавад Исмаил.

«С Уфой Шанхайскую организацию связывают тесные узы делового сотрудничества. В 2015 году здесь состоялось заседание Совета глав государств-членов, в рамках которого был принят один из ключевых документов, а именно стратегия развития организации до 2025 года. В этом же году Россия озвучила инициативу главного механизма Межрегионального взаимодействия – форума глав регионов ШОС. Основополагающие принципы такого сотрудничества на пространстве ШОС зафиксированы в программе развития Межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС, утвержденной в 2019 года в Бишкеке. Уверен, что совместными усилиями участников форум внесет значимый вклад в продвижение экономического и гуманитарного взаимодействия, содействие процветанию межрегионального сотрудничества на пространстве нашей организации», – заявил Чжан Мин.

За три дня участие в форуме приняли 3000 человек. Среди них директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД России Мария Захарова, заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик, Вице-президент ТПП России Елена Дыбова, Исполнительный секретарь делового совета ШОС Сергей Канавский и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, заместитель Губернатора Свердловской области, Руководителя Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области Валерия Чайникова, Член Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Владимир Сенин, Вице-Президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер, вице-президент Ассоциации «Российско-Турецкий Диалог» Мария Суворовская, исполнительный директор по транспорту и инфраструктуре Евразийского банка развития Сергей Пасеко.

Про соглашения

На полях форума были подписаны 55 соглашений о намерениях и взаимодействии на общую сумму 93 миллиарда рублей. Среди них концессионное соглашение о создании Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня». Ряд соглашений о сотрудничестве с акционерным обществом «ДОМ.РФ», с аптечной сетью «Фармленд», с ООО «Русские ярмарки-Башкортостан», с ООО «Таврос Агропарк», ООО «Абсолют» и другими. Соглашением международного уровня в рамках XV юбилейного форума стал документ о сотрудничестве в сфере развития государственных и муниципальных услуг между МФЦ Республики Башкортостан и коммунальным унитарным предприятием «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Республики Беларусь. Отметим трёхстороннее соглашение об инвестиционных намерениях между Правительством Республики Башкортостан, администрацией Благовещенского района Республики Башкортостан и ООО «Озон Уфа» и инвестиционный проект «Лечебные-минеральные источники.

Соглашения о намерениях подписала и региональная Корпорация развития. Было также подписано соглашение o сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой РБ и Электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

14 декабря. «Технологическое развитие. Обгоняя вызовы»

Первый день форума был посвящен технологическому развитию в бизнесе с упором на экспертность.

Одним из ключевых мероприятий первого дня Международной недели бизнеса стала гранд-секция «БСК как флагман развития химической промышленности России».

Экономическая и социальная стабильность Башкортостана в настоящее время тесно связана с эффективной работой предприятий нефтегазовой и химической отраслей. В первую очередь «Башнефти» и «Башкирской содовой компании». Благодаря этим компаниям, по словам Главы Республики Радия Хабирова, регион выполняет две важнейшие задачи: обеспечение развития экономики и поддержка Вооружённых сил России.

Отметим, отличные показатели и Фонд развития промышленности Республики Башкортостан. По словам заместителя директора ФГАУ «Российский фонд технологического развития» Анны Бриневой, он стал одним из лидеров и демонстрирует практику, на которую равняются многие регионы.

В рамках юбилейного форума делегации Минского городского исполнительного комитета, в ведении которого находится служба «Одного окна» города Минск Республики Беларусь, посетила центральный офис МФЦ Республики Башкортостан. Республиканская сеть МФЦ, созданная в 2011 году, одна из крупнейших в стране. В ее составе 77 офисов и 441 территориальное обособленное структурное подразделение.

Делегация осмотрела операционный зал и ознакомилась с последними наработками в сфере оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. Гостям презентовали автоматизированную информационную систему (АИС МФЦ), в которой осуществляется процесс консультирования, прием и выдача документов.

По словам директора КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Максима Бардовича, все вопросы, которые удалось обсудить в рамках встречи носят практическое значение.

«Опыт Башкортостана по организации системы «одного окна» очень важен для нас. Мы готовы рассмотреть его для введения у себя в городе. Это связано с тем, что здесь, в Башкортостане, сеть МФЦ централизованная и осуществляет деятельность по единому стандарту», – отметил Максим Бардович.

Важным событием первого дня форума стало заключение концессионного соглашения между Правительством Башкортостана и группой «Эталон» на строительство и последующую эксплуатацию в столице региона межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Инициативу будут реализовывать на принципах государственно-частного партнёрства в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Еще в августе 2021 года Председатель Правительства страны Михаил Мишустин сообщил, что заявки на строительство восьми межвузовских кампусов страны, победившие в конкурсном отборе Минобрнауки России, получат государственную поддержку в форме бюджетных грантов. В число победителей вошел и уфимский проект. Ранее его поддержал Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым.

«Мы долгое время работали над проектом межвузовского студенческого кампуса. Вместе с Правительством России, Министерством науки и высшего образования страны прошли непростой путь. Огромное спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, коллегам из Минобрнауки за поддержку нашей инициативы», – подчеркнул Радий Хабиров.

Для системы высшего образования и науки Башкортостана кампус имеет важнейшее значение. Он позволит сформировать комфортную среду для учёбы, исследовательской, творческой и общественной работы молодежи.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова, в состав университетского городка войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тысяч кв. м.

Первую очередь кампуса планируют достроить в конце 2023 года. А весь комплекс зданий – к 2026 году.

Первым регионом в России, который примет отдельный закон о семейном бизнесе, может стать Башкортостан. Об этом на заседании заявила вице-президент ТПП России Елена Дыбова. С помощью этого документа планируется решить, по меньшей мере, два главных вопроса. Во-первых, создать механизм наследования бизнеса как единого целого. Во-вторых, классифицировать взаимодействие компаний как аффилированных и созданных путем дробления. 15 декабря законопроект прошел первое чтение в Госсобрании – Курултае РБ.

«Есть регионы, которые уже приняли поправки в свои законы о поддержке малого и среднего предпринимательства. Это и Нижний Новгород, и Рязань. Но в Башкирии может быть принят отдельный закон, потому что здесь сильна семейственность и поддержка предпринимателей. И мы очень рассчитываем, что вы станете лидерами, на которых регионы у нас будут равняться», – сказала вице-президент ТПП РФ.

Важная информация: в федеральном Фонде содействия инновациям на поддержку проектов по цифровизации на отечественном рынке в 2022 году заложено свыше 4 млрд рублей.

Новые условия для работы промышленных кластеров были анонсированы Владимиром Путиным во время Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года. Льготный режим заработает с 1 января 2023 года. Какие изменения ожидают участников данного процесса, обсуждалось на совещании с участием директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (далее – АКИТ) Андрея Шпиленко, директора Ассоциации кластеров Республики Башкортостан Азамата Юлгутлина и руководителей промышленных предприятий. В режиме ВКС к ним подключились заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Леонид Данилов и руководитель направления по развитию кластерной политики Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Евгений Кравченко.

«Создание комфортного налогового и таможенного режима также входит в план по «перезагрузке», ставится цель упростить администрирование промышленных предприятий-участников, снизить количество проверок. И что немаловажно, обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию промышленных кластеров», – рассказал Андрей Шпиленко.

Созданию еще одного кластера – беспилотной авиации, но уже в Республике Башкортостан, была посвящена презентационная сессия: «Внедрение экспериментального правового режима в Республике Башкортостан». В этом направлении у региона высокий потенциал и уровень технологического развития. Такое мнение высказал директор центра экономики регионов Фонд «Центр стратегических разработок» Марат Фаттахов.

Периметр использования беспилотных авиационных систем расширит и трехлетний экспериментальный правовой режим, внедряемый в Республике Башкортостан. Минэкономразвития России готовится запустить его с 2023 года для первых полетов беспилотных авиационных систем, которые смогут участвовать в перевозке грузов, проведении аэрофотосъемок, а также выполнять авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Еще одно мероприятие, состоявшееся в первый день форума, было посвящено актуальным вопросам внедрения системы бережливого производства в рамках Национального проекта «Производительность труда». Эта тема обсуждалась во время лектория «Новые точки роста экономики: сквозные технологии в сокращении инвестиционного цикла». Спикерами сессии выступили представители предприятий-участников Нацпроекта, а также органов исполнительной власти, институтов развития и экспертного сообщества.

Так, директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов отметил, что Башкортостан стал одним из пилотных регионов по внедрению системы бережливого производства, позволяющей сократить инвестиционный цикл проектов. Весомый вклад в это вносят Федеральный и Региональный центры компетенций. Результатом такой работы на уровне региона поделился руководитель проекта по оптимизации потока РЦК РБ Азамат Давлетбаев.

Новые возможности в Национальной системе сертификации стали темой секции «Подтверждение соответствия – от вызовов к новым возможностям», в которой приняли участие генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов, директор Центра стандартизации и метрологии им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан Сергей Севницкий, советник генерального директора Ассоциации «Русский Регистр» Иван Чайка, начальник Управления по качеству ПАО «Уфаоргсинтез» Екатерина Прищепова, а также заместитель директора Российского института стандартизации Алексей Иванов в онлайн-режиме.

Речь, в том числе, шла об основных проблемах сертификации и отсутствия контроля в данной сфере, о новой программе национальной стандартизации на 2023 год, утвержденной Росстандартом, о роли качества в реализации национальных интересов и о том, с какими изменениями нормативной документации столкнулись промышленные предприятия.

Экспертная сессия «Республика Башкортостан - торговый хаб для выхода на российский рынок» стала площадкой для презентации перспектив региона для развития инфраструктуры оптовой торговли. К участию в мероприятии как в очном, так и онлайн-формате были приглашены региональные, федеральные, зарубежные оптовые компании и девелоперы. Например, партнеры из Индии, Ирана, Узбекистана, Турции.

В республике уже реализован ряд крупных инвестиционных проектов в данной сфере: складской комплекс «Сигма», первая очередь товарно-оптового рынка «Панорама», оптово-распределительный центр «Зур-Базар». Кроме того, Башкортостан стал пилотным регионом по реализации проекта по созданию оптовых продовольственных рынков в субъектах Российской Федерации.

Под председательством Премьер-министра Правительства республики Андрея Назарова состоялось заседание Клуба активных инвесторов «Алга, Башкирия!». В нем приняли участие руководители ведомств, зарубежные гости и представители крупных предприятий.

С докладом «Инвестиции: современные вызовы и новые возможности» выступил первый заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. Он сделал акцент на том, что в течение трех последних лет республика демонстрирует стабильно высокие темпы прироста инвестиций и занимает по данному показателю лидирующие позиции в ПФО.

Важная информация: в настоящее время в особой экологической зоне «Алга» - 13 резидентов. Общая сумма реализуемых проектов составляет порядка 40 млрд рублей. Также в Башкортостане действует 12 индустриальных парков и 18 технопарков, а в городе Туймазы сформирован первый в России мебельный кластер.

На полях Международной недели бизнеса в Уфе прошла торжественная церемония чествования меценатов «Слово. Дело. Честь». От имени Главы Башкортостана Радия Хабирова благодарность коллективам предприятий и жителям республики выразил Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил, что широкая благотворительность имеет в Башкортостане глубокие исторические корни. Башкиры оказывали помощь армии и фронту и в Отечественную войну 1812 года, и в Великую Отечественную войну. А также в настоящее время.

«Очень важно и ценно, что вы бескорыстно поддерживаете наших ребят, которые выполняют свой долг и решают сложнейшие боевые задачи. Ваше неравнодушие и обеспокоенность за их судьбы является ярким примером патриотизма и активной гражданской позиции», – подчеркнул Андрей Назаров.

«Слово. Дело. Честь» не единственная церемония награждения, прошедшая в первый день форума. Заслуженные знаки отличия в торжественной обстановке получили и победители бизнес-премий «Время первых», которая вручается второй год. Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров также принял участие в церемонии вручения премии федерального масштаба Urban Awards, которая является одной из главных в области строительства и территориального развития. Кроме того, в рамках рабочей секции «Диджитализация и реальность. E-COMMERCE и тренды ИТ-компаний» были награждены 19 лауреатов базовой грантовой программы Фонда содействия инновациям «Умник» 2022 года. Это молодые исследователи Башкирии в области авиастроения, нефтедобычи и биотехнологий. Они получили дипломы Минпрома и персональные гранты в 500 тысяч рублей на развитие.

15 декабря. «ШОС. Созидательная повестка международных отношений»

Второй день юбилейного форума был посвящен международным отношениям и расширению интернационального сотрудничества. В программе, как и в первый день, более 20 мероприятий.

Ключевым из них стало первое заседание международной рабочей группы «Уфимский диалог». Это новая площадка для встреч представителей власти и бизнеса из разных стран для обсуждения последствий санкций, минимизации их воздействия на экономику. Она была создана по инициативе депутата Европарламента, сопредседателя ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани. Мероприятие прошло под председательством Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова.

Премьер-министр Правительства республики отметил, что в настоящее время против России введено почти 13 тысяч санкций, причем более 10 тысяч из них с начала года. По их количеству страна втрое опережает Иран и почти в пять раз Сирию. Однако, подчеркнул Андрей Назаров, санкции не нарушили устойчивость российской финансовой системы и не повлияли на макроэкономическую стабильность. Доходы федеральной казны в этом году выше на 10% и достигают 20 трлн рублей. На 18 % повысились и доходы бюджета Республики Башкортостан. В цифрах это более 220 млрд рублей.

«Мы поддерживаем торгово-экономические отношения со 113 странами мира. По итогам 9 месяцев внешнеторговый оборот вырос на 13,5%. Он составил почти 4 млрд долларов. При этом в 10-ку стран наших крупнейших контрагентов вошли Китай, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Турция, Индия, Финляндия, Германия, Узбекистан. На них приходится почти 70% внешнеторгового оборота», – сказал Премьер-министр Правительства Башкортостана.

В режиме ВКС с приветственным словом выступил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

«Уверен, что совместными усилиями участников данный форум внесет значимый вклад в продвижение экономического и гуманитарного взаимодействия, содействие процветанию межрегионального сотрудничества на пространстве нашей организации», – отметил Чжан Мин.

В стратегической сессии приняла участие директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Также в режиме онлайн. Она сравнила действия западной коалиции и примкнувших к ним стран со сговором.

«Мы давали прогнозы по нынешней ситуации давно, и они сбылись. Как вы знаете, позицию по санкциям мы доводили до наших европейских партнеров, говорили, что не можем считать односторонние ограничительные меры коллективного Запада легитимными и хоть сколько-нибудь оправданными. Санкции могут быть наложены только Советом Безопасности ООН в соответствии с Уставом ООН. Но кому это интересно», - подчеркнула Мария Захарова. «Мы призываем к соблюдению какого-то мирового права, а в это время ведущие страны, претендующие на лидерство публично, в качестве мести, информируют всех об убийстве собственной юриспруденции. Понятно, это подводка под обвинения нашей страны в том, чего мы не совершали. Это попытка повлиять на Россию в виде шантажа, это попытка нас наказать за суверенную политику. Причем они сами же больше пострадали от введенных ограничений, это выглядит как автогол. Посмотрите, в Европе зима. Как наш великий поэт сказал: «Зима, крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь». Раньше это было про нас, теперь про них. Россия всегда выступала надежным поставщиком всего того, чем они грели дома, развивали экономику. В результате действий европейских правительств, теперь им не до новогодних настроений: проблемы с отоплением, дорожающие продукты. В свою очередь, наша страна обеспечена энергоресурсами, продовольствием, и, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, справляется с вызовами, переориентируя связи с недружественных стран на те, которые проводят самостоятельную политику. Это абсолютно нормальная реакция живого организма».

Дипломат отметила, что попытки некоторых стран наказать Россию за суверенную политику не прекращаются. Но наша страна, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, справляется с вызовами. И выразила уверенность, что всему происходящему в настоящее время дана историческая и правовая оценка.

Также на «Уфимском диалоге» выступали депутат Европейского Парламента Мирослав Радачовски, исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский, глава представительства Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли Китай в России Гао Ци, депутат регионального совета Веннето Стефано Вальдегамбери, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини и другие.

«Неизменно то, что Россия и Китай продолжают рост своего экономического сотрудничества. Подписаны договоры о поддержке. Это показывает, что во всех сферах жизни есть базис для укрепления взаимодействия России и Китая. Китайская народная республика и российская экономика во многом восполняют пробелы друг друга. Это выгодно для обеих стран и дает большое пространство для маневрирования», - сказал Гао Ци.

В завершение мероприятия Председатель Правительства Башкортостана обозначил планы «Уфимского диалога» на ближайшую перспективу. Так в начале марта предполагается провести оценку ущерба, нанесенного бизнесу стран, которые поддерживали санкционную политику, и отечественным предпринимателям. Также будет представлено первое в стране деловое объединение соотечественников, цель которого консолидировать российское зарубежное предпринимательское сообщество.

Цикл мероприятий касался расширения международного сотрудничества Башкортостана в сфере бизнеса с другими государствами. Для этого у Республики есть все возможности. В частности, выгодное географическое расположение, ведь регион находится на пересечении важнейших водных, железнодорожных, трубопроводных, автомобильных магистралей, а также является транспортным узлом между Европой и Азией. А по качеству деловой среды республика входит в пятерку российских регионов-лидеров.

В сотрудничестве с башкирскими предприятиями заинтересован ряд компаний Казахстана, настроенных на международную кооперацию. Об этом шла речь на секции «Республика Башкортостан – Республика Казахстан: обсуждение возможностей углубления кооперации между Башкортостаном и Казахстаном», которая состоялась во второй день Форума.

«В условиях западных санкций мы постоянно ищем новых партнеров и работаем с уже проверенными временем. Казахстан – главный партнер Башкортостана на пространстве СНГ. В прошлом году товарооборот вырос почти в 1,5 раза – до 421 миллиона долларов. При этом 85 процентов – экспорт из нашей республики», – сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«У промышленной кооперации Казахстана с Башкортостаном есть два подхода. Это локализация производств в партнёрском регионе и восстановление нарушенных временем технологических цепочек», – отметил Советник Торгового представителя России в Республике Казахстан Андрей Петросьян.

Представители Карагандинской, Кустанайской и Актюбинской областей Казахстана рассказали о промышленном потенциале своих регионов. На этих территориях активно развивается машиностроение, сельское хозяйство, IT-технологии. По мнению экспертов, это те отрасли, в которых Башкортостан мог бы развивать сотрудничество.

Вопросам сотрудничества Башкортостана с Республикой Армения был посвящен отдельный круглый стол с участием представителей Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики, Республики Армения, а также бизнесменов Башкортостана. Потенциал в этой сфере достаточно высокий. Об этом свидетельствует и статистика.

«Республика Армения в общем объеме товарооборота Республики Башкортостан находится на 37 месте с удельным весом 0,4%. За последние 3 года мы наблюдаем рост показателей торгово-экономического сотрудничества между республиками. В этом году по итогам 9 месяцев внешнеторговый оборот увеличился в 4,8 раз по сравнению с прошлым годом, при этом экспорт вырос в 2,5 раз, импорт – в 50 раз», – подчеркнула министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

Заместитель губернатора Армавирской области Республики Армения Арнак Аветисян поделился опытом по привлечению инвестиций, а также привел примеры успешного взаимодействия с иностранными партнерами-контрагентами. Заместитель губернатора Лорийской области Республики Армения Гор Асрян отметил важность таких встреч, поскольку они позволяют узнать иностранным бизнесменам о промышленных и инвестиционных возможностях регионов.

«Такие встречи создают возможность познакомить иностранных бизнесменов с промышленными и инвестиционными возможностями регионов. Активному развитию и укреплению внешнеэкономических связей между регионами послужило начало работы в 2022 году ООО «Торговый дом Башкортостан», – рассказал заместитель губернатора Лорийской области Республики Армения Гор Асрян.

Об увеличении турпотока между Башкортостаном и Узбекистаном и повышении инвестпривлекательности регионов говорилось на секции «Россия – Узбекистан: развитие туристического потенциала». Важность открытого диалога между республиками отметила Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

«Отмечу, что внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Узбекистаном за январь-сентябрь 2022 года увеличился на 20,3% по отношению с аналогичным периодом 2021 года, при этом экспорт показал рост в 23,1%. И мы готовы расширять сотрудничество с нашими узбекскими партнерами в области сельского хозяйства, медицины, туризма, машиностроения, девелоперских проектов, легкой промышленности», – сказала Маргарита Болычева.

В этом году Россия и Узбекистан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. За этот период проделана очень большая работа по развитию всех отраслей сотрудничества. И туризм занимает в ней особое место.

По словам первого секретаря по инвестициям и торгово-экономическим вопросам Генерального консульства Республики Узбекистан в городе Казань Камола Давронова, туристическая отрасль в Республике Узбекистан на сегодняшний день определена как один из драйверов развития экономики. Дипломат рассказал участникам секции о туристической индустрии своего государства.

Тему сотрудничества республик осветил и заместитель министра предпринимательства и туризма Башкортостана Ринат Фаткуллин, уделив внимание туристическому потенциалу Башкортостана и развитию данной отрасли за последний год.

На секции «Республика Башкортостан – Турецкая Республика: промышленный диалог в новой экономической реальности» гендиректор Ассоциации «Российско-Турецкий диалог», руководитель российско-турецкой рабочей группы при РСПП Арсен Аюпов рассказал о том, что в текущем году в России аккредитован турецкий маркетплейс Turkish Exporter. И первым регионом, где платформа пилотировала своих первых резидентов, стал Башкортостан.

«Это довольно крупный B2B-маркетплейс. В прошлом году Башкирия оказалась регионом, где он пилотировал первых своих резидентов. Мы 20 компаний на бесплатной основе вывели на платформу, они там размещались, по итогам был заключен первый экспортный контракт», – рассказал эксперт.

Кстати, по объему турецких инвестиций Башкортостан вошел в топ-5 российских регионов. Первые четыре строчки заняли Москва, Татарстан, Санкт-Петербург и Московская область. Наиболее значимый в Башкирии проект с турецким участием – это концессия по строительству «Восточного выезда» из Уфы. Его реализует банк ВТБ совместно с турецкой компанией Limak Group.

«Я проанализировал развитие бизнес-отношений между нашими странами – они зигзагообразные. Я уверен, что с помощью создания совместных предприятий можно выходить из экономических потрясений более стабильно. Одно из направлений для турецких инвестиций – природный экологический туризм», – рассказал сопредседатель Ассоциации российско-турецкого бизнеса Наки Карааслан.

Торговый атташе при Генконсульстве Турции в Казани Исмет Озкан отметил, что все секторы экономики Турецкой Республики заинтересованы в работе в Башкирии. Особенно в сферах туризма и машиностроения. Также на секции российские инвесторы поделились своими кейсами.

Расширяется и сотрудничество между Башкортостаном и Республикой Беларусь. За 10 месяцев 2022 года белорусский экспорт в Башкирию вырос более чем на 30%. Такую информацию озвучил руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в г. Уфе Артур Карпович.

«Работа проделана значительная. Полагаю, что площадка, организованная в рамках Международной недели бизнеса в Уфе, придаст дополнительный импульс наших взаимоотношений. Особенно это актуально в преддверии празднования 450-летия города Уфы», – сказал Артур Карпович.

Отмечалось, что Башкортостан и Республика Беларусь значительно продвинулись в укреплении межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества. Более того, продолжают его наращивать, что особенно важно в сегодняшних условиях давления со стороны недружественных стран. Ведущими направлениями, по словам Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустама Муратова, является промышленность и сельское хозяйство.

Добавим, что Уфа и Минск являются городами-побратимами. В текущем году исполняется пять лет со дня подписания соответствующего Меморандума.

Также были презентованы еще несколько проектов, направленных на развитие межрегионального сотрудничества на пространстве ШОС. Организаторами профильной секции выступили Секретариат Делового совета ШОС и Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Модератором площадки выступил заместитель председателя Делового совета ШОС от Российской Федерации Азат Фазлыев.

Добавим, что Башкортостан планомерно наращивает взаимовыгодное сотрудничество с государствами ШОС. За истекший период 2022 текущего года внешнеторговый оборот региона со странами ШОС составил более 1,4 млрд. долларов США. Экспорт из республики в страны ШОС – порядка 2 млрд долларов США. Импорт же из стран ШОС составил 264,34 млн. долларов США.

«В новой ситуации, характеризующейся разрывом связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность российских граждан, компаний реального сектора экономики, а также финансовых институтов в инструментах партнерского, в том числе исламского финансирования. Развитие такого финансирования в России является важной предпосылкой для привлечения капитала из мусульманских стран, расширения географии торгового, инвестиционного сотрудничества страны», – заявил депутат Государственной Думы от Республики Башкортостан, член Комитета ГД по финансовому рынку, один из авторов законопроекта о реализации партнерского финансирования Владимир Сенин.

Новые вызовы для внешнеэкономической деятельности обсуждались во время панельной сессии «ВЭД в новых реалиях: вызовы и перспективы». На мероприятии Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил о приоритетности вопросов, связанных с поддержкой данной сферы.

«Экспорт – это рабочие места, дополнительные инвестиции, укрепление позиций на мировом рынке. Мы сейчас с ближайшими партнерами ведем диалог по ускоренному переходу на расчеты в национальной валюте, уходу от долларовой и еврозависмости. Это принципиальный вопрос», – подчеркнул Константин Долгов.

О проблемах пропаганды в СМИ рассказывали на мастер-классе «Изменения в медиа-пространстве в эпоху цифровых» войн. По мнению первого заместителя декана Факультета креативных индустрий, советника ректор ВШЭ, профессора Олега Солодухина, нужно научиться разбираться, что это за инструмент, поскольку он не всегда имеет негативную окраску.

«Нужно понимать, что пропаганда может служить благим целям. Например, пропаганда ЗОЖ, разные формы социальной пропаганды, культурная, туристическая пропаганда и так далее», – отметил Олег Солодухин.

Одним из спикеров выступил известный телеведущий Вадим Тихомиров, который поделился своим профессиональным опытом привлечения и удержания внимания аудитории.

Награждение всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал» стало приятным событием для представителей СМИ. Конкурс поощряет труды лучших журналистов и телеканалов, освещающих события в жизни предпринимателей и бизнес-сообщества, проведение которого направлено на формирование позитивного образа предпринимателя. Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров поздравил победителей и назвал данную церемонию жемчужиной культурной программы «Международной недели бизнеса» – 2022.

Также во второй день Международной недели бизнеса состоялось награждение лучших экспортеров республики. Победителями конкурса «Экспортер года» среди крупного бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства Башкортостана стали 10 башкирских компаний

16 декабря. «Съезд экономистов России»

Важным мероприятием третьего дня «Международной недели бизнеса» – 2022 стала стратегическая сессия рабочей группы «Умный город» при Минстрое России под названием «Цифровизация управления экономикой региона и городским хозяйством», которую провел Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. В ней приняли участие заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, гости из зарубежья, федеральные спикеры, руководители министерств и ведомств, а также в режиме ВКС главы муниципалитетов.

«Структурно ЦУР состоит из трех блоков. Самый большой модуль как раз отвечает за цифровизацию экономики, включая функции аналитики и стратегического развития. Он объединяет в единый контур все органы исполнительной власти, Центр стратегических разработок и Корпорацию развития», – сказал Андрей Назаров.

Деятельность ЦУРа способствует развитию инновационных отраслей и передовых технологий. А также реализует экспертно-аналитическое сопровождение. В настоящее время в республике началась цифровизация строительной сферы. Внедряется система управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе информационного моделирования. Перспективной разработкой участники сессии признали систему «Территория», которая объединяет целый комплекс систем. Ее функционал достаточно широк.

О ходе реализации ведомственного проекта «Умный город», о стандарте «Умный город» и об Индексе IQ городов подробно рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, отметивший глубину проработки цифровых технологий в Башкортостане.

«В Башкортостане коллеги сделали интереснейшую интеграцию нескольких уровней. Внедрение платформы «Юрта» в системе ЖКХ, интересная концепция по расширению в области действия системы обеспечения градостроительной деятельности, то есть формирование цифрового двойника города и региона в целом, и, конечно, система управления регионом, позволяющая даже на уровне муниципалитетов пользоваться всем спектром решений, которые есть для крупных городов», – сказал Константин Михайлик.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отметил, что в нынешнее время строительная отрасль имеет мультипликативный эффект для всей экономики.

«В республике Башкортостан создан эффективный и полезный инструмент как Центр управления Республикой Башкортостан. ЦУР, который есть в регионе, он не зря остается лучшим. Коллеги видят все и оперативно реагируют. Также видят проблемы социальной сферы, которые влияют на развитие города. Это сложнейший процесс», – резюмировал замминистра.

В своем докладе первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов сообщил о цифровых решениях в сфере госуправления, применяемых в Башкортостане, развития городской среды и управления городским хозяйством. Руководитель ведомства подчеркнул, что Цифровой мир уже стал неотъемлемой частью нашей реальности. И это не может не оказывать влияния на все сферы отечественной экономики.

Предварительные итоги Международной недели бизнеса были подведены на мероприятии «Итоги недели. Реальная экономика». Участники сошлись во мнении, что форум стал масштабным деловым событием, обладающим огромным потенциалом. Данная площадка позволяет не только нарабатывать новые контакты с иностранными предпринимателями и инвесторами, но и задает вектор развития внешнеэкономической деятельности. Об этом в своем выступлении сказал Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил, что в нынешнем году были выработаны новые подходы к выстраиванию внешнеторговой деятельности, поддержки экспортеров и зарубежных инвесторов.

«Мы продолжаем и инвестиционное сотрудничество. География совместных проектов достаточно широка – более 10 стран. На проекты с иностранным участием приходится порядка 90 млрд долларов вложений. Особое внимание мы всегда уделяли развитию сотрудничества со странами Азии. В современных реалиях это становится стратегически важным и критичным направлением», – подчеркнул руководитель кабмина республики.

Экономическое развитие Башкортостана, а также деятельность, направленную на расширение сотрудничества в бизнес-сфере, отметил представитель ШОС.

«На форуме были подняты интересные вопросы, получены результаты, протестированы возможности создания региональных площадок, которые являются инициаторами многих идей. У нас возникла идея объединить усилия регионов и делового совета ШОС и организовать единую площадку, которая позволит социуму взаимодействовать как на региональном уровне, так и на федеральном уровне. Уфа становится центром новых идей, новых возможностей и нового сотрудничества», – считает исполнительный секретарь Делового Совета Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский.

Также в третий день работы состоялся первый российский PR-форум по продвижению территорий «Земля открытий». Площадка собрала известных международных и федеральных специалистов по коммуникациям, бизнес-шерифов районов республики.

«Цель этого большого проекта – создать библиотеку качественного видеоконтента о разных уголках нашей страны с возможностью демонстрации его в аэропортах, вокзалах, ресторанах, отелях, школах и кинотеатрах», – пояснила исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных территорий «Серебряный лучник» Надежда Явдолюк.

Особенностям женского бизнеса был посвящен круглый стол «PRO Женский бизнес». Обсуждались перспективы и возможности женщин в ведении бизнеса, проблемные моменты и пути развития. По данным БРО «Опора России», рейтинг женской деловой активности в 2022 году составил 69,8%. За двенадцать месяцев этот показатель снизился всего на 1,3%. Однако такой в условиях санкций и антиковидных ограничений результат можно считать высоким.

«Экономика нашей страны готова к женскому предпринимательству, для этого создаются все условия», – резюмировала руководитель комитета по развитию женского предпринимательства БРО «Опора России» Аида Салимова.

Опытом успешного ведения собственного дела поделились предприниматель из Узбекистана Зухра Самраева, телеведущая, владелица салонов женской одежды и психолог Жанна Антонова.

Не остался без церемонии награждения и третий день форума. 16 декабря вручили награды за вклад в улучшение инвестиционного климата и экономическое развитие Республики Башкортостан. Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил, что площадка Международной недели бизнеса-2022 лучшим образом подходит для слов благодарности деловым объединениям республики.