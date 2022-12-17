Депутат Европарламента выбрал Уфу площадкой для обсуждения санкций

В рамках Международной недели бизнеса в Уфе состоялось первое заседание рабочей группы «Уфимский диалог». На нем представители власти и бизнеса из разных стран обсудили последствия санкций и минимизации их воздействия на экономику. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров напомнил, что диалог в таком формате еще в апреле текущего года предложил провести депутат Европарламента, сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани. Он посчитал, что хорошей площадкой для него могла бы стать Уфа. На инвестсабантуе в Сибае Андрей Назаров выступил с инициативой сделать такой диалог постоянным. И вот на первом же рабочем заседании рабочей группы, как это отметил Андрей Назаров, «разгорелась полемика». Понятно, что у сторон были свои объяснения текущей ситуации, однако все сходились в одном: санкционная политика, навязанная народам мира никому не приносит ощутимых выгод. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини отметил, что в России работают сто итальянских компаний, которые имеют здесь производство. «Наши фирмы до 24 февраля были как герои, на следующий день мы стали врагами, - сказал он, -то есть, раньше развивали итальянскую экономику, 30 лет развивали хорошие отношения с Россией, и вдруг стали врагами народа. А мы не враги, мы люди, которые хотят развивать нормальные хорошие отношения, которые хотят развивать экономику наших фирм, нашей страны». Депутат регионального совета Веннето Стефано Вальдегамбери задал риторический вопрос: «На кого направлены санкции, на Европу или на Россию? В конечном итоге, если это будет продолжаться, в Европе произойдет крах промышленности». Он рассказал, что нынешняя ситуация сильно влияет на систему промышленного производства Италии: очень выросла цена за энергию, за сырье, создана история для деиндустриализации Европы. Доходит до того, что 15 кг дров в магазинах стоит 7 евро. Депутат Европейского Парламента Мирослав Радачовски в своем выступлении также отметил, что в Словакии много людей, которые не поддерживают санкции. В свою очередь Андрей Назаров высказался, что санкции создают трудности и для отечественной экономики. «В настоящее время против России введено почти 13 тыс. санкций, причем более 10 тыс. из них с начала года, - сказал он,- по их количеству страна втрое опережает Иран и почти в пять раз Сирию». Тем не менее, подчеркнул он, санкции не нарушили устойчивость финансовой системы, не повлияли на макроэкономическую стабильность. Несмотря на сложившуюся ситуацию, доходы федеральной казны в этому году выше на 10% и достигают 20 трлн рублей. «В нашей республике доходы бюджета выросли почти на 18%, превысив 220 млрд рублей, - информировал премьер правительства Башкирии, - более того, сейчас мы поддерживаем торгово-экономические отношения со 113 странами мира. По итогам 9 месяцев внешнеторговый оборот вырос на 13,5%. Он составил почти 4 млрд долларов. При этом в десятку стран, наших крупнейших контрагентов, вошли Китай, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Турция, Индия, Финляндия, Германия, Узбекистан. На них приходится почти 70% внешнеторгового оборота». Андрей Назаров пригласил к диалогу Директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову. Он отметил: турецкие участники подтвердили, что довольны сотрудничеством с Россией, Европарламент подтвердил, что совершил ошибку, вводя санкции. «Представитель итальянского парламента сказал, что в результате, товары в магазинах приходится покупать дороже и дороже. Вот такая полемика у нас тут поднялась. Как вы можете прокомментировать эти высказывания участников нашей дискуссии?», - сказал он. Мария Захарова напомнила, что российская сторона неоднократно предупреждала: в санционной войне победителей не может быть. «Мы давали прогнозы по нынешней ситуации давно, и они сбылись, - сказала она,- как вы знаете, позицию по санкциям мы доводили до наших европейских партнеров, говорили, что не можем считать односторонние ограничительные меры коллективного Запада легитимными и хоть сколько-нибудь оправданными. Санкции могут быть наложены только Советом Безопасности ООН в соответствии с Уставом ООН. Но кому это интересно». Мария Захарова также отметила тенденцию пересмотра всего мировой правовой системы в западном обществе. «Мы призываем к соблюдению какого-то мирового права, а в это время ведущие страны, претендующие на лидерство публично в качестве мести информируют всех об убийстве собственной юриспруденции. Понятно, это подводка под обвинения нашей страны в том, чего мы не совершали. Это попытка повлиять на Россию в виде шантажа, это попытка нас наказать за суверенную политику», - сказала она. «Причем они сами же больше и пострадали от введенных ограничений, - говорит Мария Захарова,- это выглядит как автогол. Посмотрите, в Европе зима. Как наш великий поэт сказал: «Зима, крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь». Раньше это было про нас, теперь про них. Россия всегда выступала надежным поставщиком всего того, чем они грели дома, развивали экономику. В результате действий европейских правительств, теперь им не новогодних настроений: проблемы с отоплением, дорожающие продукты. В свою очередь, наша страна обеспечена энергоресурсами, продовольствием, и, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, справляется с вызовами, переориентируя связи с недружественных стран на те, которые проводят самостоятельную политику. Это абсолютно нормальная реакция живого организма». Представитель МИД России также отметила, что действия западной коалиции и стран, примкнувших к ним, очень похожи на сговор. Причем, это видно и на примере установления «потолка цен» на нефть, и на примере разгорающегося продовольственного кризиса в мире. «Я уверена, что всему этому будет дана историческая, правовая оценка», - резюмировала Мария Захарова. В режиме ВКС перед присутствующими выступил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, подчеркнувший, что Уфу и Шанхайскую организацию сотрудничества связывают тесные узы делового сотрудничества. «Уверен, что совместными усилиями участников данный форум внесет значимый вклад в продвижение экономического и гуманитарного взаимодействия, содействие процветанию межрегионального сотрудничества на пространстве нашей организации», - отметил Чжан Мин. «Сотрудничество с Россией в рамках ШОС всем интересно, - подчеркнул исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский,- несмотря на ту ситуацию, которая возникла с Европой, мы видим интерес со стороны стран Востока, Центральной Азии, Ближнего Востока, он только возрос. Сегодня на нашем мероприятии мы рассматривали несколько вопросов. Это говорит о том, что бизнес должен найти свою дорогу. Невозможно, чтобы бизнес не развивался, невозможно, чтобы бизнес забился в какой-то угол и был напуган этими непонятными мероприятиями, которые не содействуют развитию дружбы и сотрудничества, равноправного экономического взаимоотношения. И мы видим рост предложений по сотрудничеству». Глава представительства Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли Китай в России Гао Ци заявил, что несмотря на внешнеполитическую обстановку, санкции не помешают развитию отношений России и Китая. «Неизменно то, что Россия и Китай продолжают рост своего экономического сотрудничества, - подчеркнул он, - подписаны договоры о сотрудничестве. Это показывает, что во всех сферах жизни есть крепкий базис для укрепления взаимодействия России и Китая. Китайская народная республика и российская экономика во многом восполняют пробелы друг друга. Это выгодно для обеих стран и дает большое пространство для маневрирования». Председатель Правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил, что «Уфимский диалог» будет продолжен. Он сообщил, что следующее заседание планируется провести в начале марта наступающего года. Оно будет приурочено к годовщине «первых» с начала Специальной военной операции, но не «новых» антироссийских санкций. «К этому времени будет проведена оценка ущерба, нанесенного бизнесу стран, поддерживающих санкционную политику, и отечественным предпринимателям. Также будет представлено первое в стране деловое объединение соотечественников, цель которого консолидировать не только башкирское, но и российское зарубежное предпринимательское сообщество», - сказал он. «Несмотря на нынешнее санкционное давление, Республика Башкортостан нашла способ увеличить товарооборот, поскольку в ТОП-10 наших партнёров входят страны СНГ, с которыми у нас всегда было налажено экономическое сотрудничество и четко выстроено взаимодействие», - прокомментировал комплексную работу в регионе по работе в условиях санкционного давления Первый вице-премьер Правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. «Особо отмечу, что ни один из инвесторов, с которыми мы работали, не отказался от ранее обозначенных планов. В этом году мы поставили себе планку в области привлечения инвестиций в 500 млрд рублей. Мы находим новые инструменты сотрудничества, исходя из сегодняшней многополярности и турбулентности. Ведется качественная масштабная работа в сфере импортозамещения, создаются и запускаются новые производства, выпускающие продукцию, которая ранее закупалась из-за рубежа». Источник: : https://pravitelstvorb.ru