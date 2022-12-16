"Земля открытий". В Уфе прошел первый российский PR-форум по продвижению территорий

Программы, важные для людей, живущих здесь и сейчас, обсудили участники первого российского PR-форума по продвижению территорий «Земля открытий», который прошел в рамках Международной недели бизнеса в Уфе. Площадка собрала известных международных и федеральных специалистов по коммуникациям, а также бизнес-шерифов районов республики.

Напомним, сегодня Глава республики Радий Хабиров в своем Послании к Государственному Собранию – Курултаю Башкортостана подчеркнул, что республика становится одним из лидеров в области развития туризма и индустрии гостеприимства.

«Мы работаем над новыми точками притяжения для туристов. Этим летом открыли уникальный музейный комплекс «Шульган-Таш». Начинаем создавать Центр кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Продолжаем улучшать инфраструктуру наших геопарков «Янган-Тау» и «Торатау». Приступаем к развитию промышленного туризма», – рассказал Глава региона.

Как отметил руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Максим Ульчев, поводом для проведения подобного форума стал «запрос с мест»: нужны идеи, кейсы, экспертизы с точки зрения продвижения городов, районов и предприятий.

О необходимости разработки и продвижения брендов и территорий Башкортостана, его районов и городов неоднократно говорил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Эту мысль подчеркнул Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров на заседании Программного комитета в Москве. «Сегодняшняя площадка должна стать коммуникационной платформой, благодаря которой наш регион повысит свою привлекательность для бизнеса, туризма, инвестиций», - сказал Максим Ульчев.

По словам исполнительного директора Национальной премии в области развития общественных территорий «Серебряный лучник» Надежды Явдолюк, в будущем форум «Земля открытий» должен объединить фестиваль видеороликов и фильмов о малой родине, визитную карточку региона, профессиональную дискуссию и презентацию успешных практик и питч-сессию идей локальных проектов с дальнейшим финансированием лучших из них.

«Цель этого большого проекта – создать библиотеку качественного видеоконтента о разных уголках нашей страны с возможностью демонстрации его в аэропортах, вокзалах, ресторанах, отелях, школах и кинотеатрах. Надеюсь, что «точкой притяжения», постоянной площадкой проведения этого форума станет Башкортостан», - пожелала эксперт.

Напомним, наша республика по итогам 2021 года стала победителем национальной премии в области развития общественных территорий «Серебряный лучник» в номинации «Продвижение территорий».

«Здоровье» бренда и репутация территорий измеримы, и на них можно и нужно влиять, утверждает генеральный директор агентства PR News Лилия Глазова. Бренд страны или региона рождается из нескольких драйверов: эмоциональной привлекательности, физической (красоты природы), финансовой, политической, культурной и социальной. Эксперт была в нашей республике уже несколько раз, но именно сейчас у нее произошло понимание нашего региона как необыкновенно гостеприимного.

О том, как гастрономические тренды продвигают территории, рассказал председатель Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник» Игорь Писарский:

«Каждую новую страну мы познаем через местную еду. Еда – это и удовольствие, и квинтэссенция национальных традиций, и уровень развития инфраструктуры. Описать и репрезентировать феномен местной кухни могут только носители этого феномена. Новая российская кухня может претендовать на то, чтобы через несколько лет занять позицию нордической, перуанской, и на какое-то время обеспечивать высокую гастрономическую моду».

Форум продолжился сессией «Региональные проекты в продвижении Башкирии». Бизнес-шерифы и общественные деятели презентовали свои районы и рассказали об их уникальных местах и истории.

Малоизвестным фактом поделился бизнес-шериф Мелеузовского района Альберт Таймасов. «Знаменитая статуя Свободы в 1886 году была подарена французами Соединенным Штатам Америки, и имеются подтвержденные данные, что плащ статуи с ее характерным зеленым цветом выполнен из меди Воскресенского медеплавильного завода. А еще мелеузовская земля славна ремесленными традициями».

Гостям форума передали настоящие башкирские валенки, созданные руками мастеров-пимокатов – семьей Быковых.

Художник, архитектор, арт-директор брендинговой студии Paradox Box Ильшат Байбурин привел примеры создания и реализации локальных брендов. Его проект «Terra Bashkiria» родился потому, что дизайнер с командой единомышленников загорелись идеей, чтобы о Башкортостане, этой terra incognita для многих в мире, узнало как можно больше людей. Национальные мотивы и смыслы художник обыграл в логотипе Международного аэропорта «Уфа», телеканала «Вся Уфа», информагентства «Башинформ», ТЦ Kremlevski, клубном доме «Соты» в Уфе и т.д.

Исполнительный директор организатора форума Надежда Явдолюк - уроженка Дуванского района Башкирии. От жителей малой родины почетной гостье в дар передали башкирский нагрудник – тушелдерек.

Добавим, что площадку геобренда украсила мини-инсталляция, которую создала пятилетняя Аврора Кабанова. Девочка, наша землячка, с родителями переехала из Уфы в Санкт-Петербург, но связь с родиной в семье поддерживают. Три миниатюрных чемодана с надписями «Уфа-Париж-Нуриев», «Уфа-Петербург-Довлатов», «Уфа-Москва-Спиваков» «Где бы я ни был, в каком уголке земного шара, но всегда в моем сердце родной Башкортостан» говорят сами за себя.