За 10 месяцев 2022 года белорусский экспорт в Республику Башкортостан вырос более чем на 30%

«Работа проделана значительная. Полагаю, что площадка, организованная в рамках Международной недели бизнеса в Уфе, придаст дополнительный импульс наших взаимоотношений. Особенно это актуально в преддверии празднования 450-летия города Уфы», - сказал Артур Карпович.

Республика Башкортостан и Республика Беларусь значительно продвинулись в укреплении межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества, а в условиях давления со стороны недружественных стран продолжают наращивать торгово-экономическое сотрудничество.

По словам Первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустама Муратова, промышленность является одним из ведущих направлений сотрудничества. На сегодняшний день между Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь выстроены партнерские отношения, на основе которых предприятия достигают значимых результатов в развитии современной промышленности Союзного государства.

«Башкортостан уделяет особое внимание в выстраивании кооперативных связей. В этой части с нашими белорусскими партнерами мы делаем акцент не только в промышленной отрасли, но и в сельском хозяйстве», - говорит Рустам Хамитов. «У нас уже ведется совместная работа в рамках промышленной кооперации со многими предприятиями союзного государства. Представительством также активно прорабатывается сотрудничество с ОАО «Могилевлифтмаш». Мы уже обсудили перспективы сотрудничества с данным предприятием, представители оценили потенциал локализации производства в Республике Башкортостан на базе предприятия ООО «РУССКО ЛИФТ». В ближайшей перспективе будет запущено производство лифтов в Башкортостане», –добавил первый вице-премьер.

Стоит отметить совместное сотрудничество с белорусскими предприятиями завода «Автонормаль» (АО «БелЗАН»), который находится в Белебее. Завод планирует на следующий год увеличить поставки продукции предприятиям Белоруссии на 77%. Об этом сообщил директор по техническому развитию завода Тимур Галиахметов. Напомним, что АО «БелЗАН» производит крепежные детали пружин, в основном для автомобильной промышленности.

Также ведется большая совместная работа по реализации крупных инвестиционных проектов по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна и созданию производственно-сервисного центра крупнейшего машиностроительного холдинга «Амкадор» на территории Республики Башкортостан на общую сумму 2,5 млрд. руб. Строительство объектов планируется завершить весной 2023 года.

Также в республике сохранили господдержку по субсидированию затрат на приобретение новой агротехники, которую собирают на территории региона. В первую очередь речь идёт о белорусской технике. Кроме того, хорошие перспективы имеют и новые машиностроительные производства.

По итогам вышесказанного следует отметить, что уже сейчас можно наблюдать хорошие результаты работы представительств. Это крупные инвестиционные проекты и увеличение внешнеторгового оборота за счет организации взаимных бизнес-миссий, выставок и деловых контактов.

Добавим, что в 2022 году исполняется пять лет со дня подписания Меморандума о побратимстве между городами Уфа и Минск. В следующем году в столице Башкортостана пройдет Х-ый форум регионов Беларуси и России, в рамках которого предлагается проведение Форума городов-побратимов Беларуси и России, а также выставки достижений народного хозяйства. Форум мэров городов-побратимов станет универсальной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов в сфере развития городов.