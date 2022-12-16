В Башкортостане разработаны беспилотные самолёты с тепловизорами из отечественных комплектующих

Главный инженер уфимской компании «Интегральные роботизированные технологии» Рамиль Ильясов рассказал, что сейчас на предприятии ведется разработка сразу в нескольких направлениях, главные из которых — увеличение эффективности и вариативности изделий.

- Сейчас в стадии создания находится новый беспилотный самолет дальнего радиуса действия, - говорит Рамиль Ильясов. - Он будет в полтора раза эффективнее своего прототипа. Сфера его применения — народное хозяйство, практически все его отрасли: нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, лесное хозяйство. Причем, как сейчас любят говорить, он двойного назначения.

По словам главного инженера ООО «Интегральные роботизированные технологии», новый аппарат увеличит высоту полета, дальность, уменьшится шумность при работе. Предполагается, что новый беспилотник сможет находиться в воздухе без дозарядки до 20 часов.

На предприятии также подчеркнули, что за время его существования значительно увеличилась локализация производства. «Оказалось, что в стране много компаний, готовых производить те комплектующие, которые мы раньше импортировали, - говорит Рамиль Ильясов. - Сейчас мы сотрудничаем с несколькими российскими производителями, поставляющими нам тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи и другое.

Ранее Глава Республики Башкортостан на Международной выставке «Иннопром-2022» отмечал импортозамещение - как один из главных поводов для гордости.

«Импортозамещение, создание и поддержка отраслевых кластеров, подготовка профессионалов высокого уровня – у нашей республики много важных достижений в промышленности», - отметил Радий Хабиров.

Процент применения отечественных комплектующих активно растет. К тому же, собственное программное обеспечение позволяет переоборудовать системы мониторинга и радиосвязи в соответствии с требованиями заказчика, с соблюдением законодательства и особых условий эксплуатации».

Также Рамиль Ильясов рассказал, что предприятие работает в направлении создания самолетов вертикального взлета; сейчас проходят испытания несколько образцов. За счет повышения эффективности применения аэродинамической поверхности аппаратов увеличатся и полезные технические характеристики, и область их применения. «Уменьшается расход топлива, увеличивается безопасность», - привел лишь некоторые из преимуществ нового аппарата главный инженер.

Он также подчеркнул, что на предприятии нашли пути устранения одной из основных проблем использования беспилотников в осенне-зимний период — обледенение поверхности аппаратов. По словам Рамиля Ильясова, компания активно развивается, внедряя в производство новые технологии собственного производства. К сожалению, обо всех говорить в силу их секретности он не стал.

Напомним, в рамках Международной недели бизнеса обсудили перспективы создания кластера беспилотной авиации в Башкортостане. Для его создания у республики достаточно высокий потенциал: созданы все условия для развития бизнеса и производства, пришли к единому мнению эксперты.