В Башкортостане на МНБ обсудили перспективы развития партнерского финансирования в регионах РФ

Участие в работе круглого стола приняли Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков, а также представители банковского сектора, научного сообщества и бизнеса. Модератором круглого стола выступил член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Владимир Сенин.

- Важно, что республика вошла в число регионов для реализации эксперимента. Мы уверены, что наши совместные усилия в сфере партнерского финансирования дадут импульс в целом для развития экономики, халяль индустрии и привлечения зарубежных инвестиций, что особенно актуально в условиях усиливающегося санкционного давления, - подчеркнула заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Главным вопросом в повестке дня стал законодательный аспект. Соответствующий законопроект «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации» был внесен в Госдуму в сентябре этого года группой депутатов и сенаторов.

- В новой ситуации, характеризующейся разрывом связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность российских граждан, компаний реального сектора экономики, а также финансовых институтов в инструментах партнерского, в том числе исламского финансирования. Развитие партнерского (исламского) финансирования в России является важной предпосылкой для привлечения капитала из мусульманских стран, расширения географии торгового, инвестиционного сотрудничества страны», - заявил депутат Государственной Думы от Республики Башкортостан, член Комитета ГД по финансовому рынку, один из авторов законопроекта о реализации проекта партнерского финансирования Владимир Сенин.

По словам управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Марата Кашапова, для успешного проведения эксперимента следует решить целый комплекс задач – в частности, оценить спрос и предложение на рынке партнерских финансовых услуг, изучить практики и бизнес-модели, обозначить риски и проблемы, выработать предложения по их устранению.

- Очень важно также формировать компетенции участников эксперимента и повышать осведомленность общественности, потенциальных клиентов, - отметил Марат Кашапов. - Учитывая большое число участников эксперимента – это и государство, и бизнес, и общественные объединения, и граждане – для их координации планируется создать межведомственную рабочую группу.

Участники круглого стола детально обсудили перспективы реализации экспериментального правового режима осуществления деятельности по партнерскому финансированию на территории Республики Башкортостан.

Результатом эксперимента должно стать создание благоприятных правовых условий для развития партнерского финансирования на всей территории России. Это будет способствовать экономическому развитию страны, повышению ее привлекательности для международных инвесторов, уделяющих повышенное внимание этическим и религиозным аспектам инвестирования, а также росту доступности финансовых услуг для значительной части российских граждан.

По итогам круглого стола заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова и Управляющий региональным Башкирским отделением ПАО «Сбербанк России» Азамат Салихов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и ПАО «Сбербанк России» в сфере реализации партнерского финансирования в целях социально-экономического развития Республики Башкортостан.