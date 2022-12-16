В Башкирии построят молочную ферму за 3,5 млрд рублей

К подписанию кредитного договора с банком ВТБ шли два года, пояснил директор ООО МТК им. Калинина Николай Коваленко. Он назвал строящийся молочный комплекс в Стерлитамакском районе, возле поселка Южный, уникальным.

«Кредитный договор на более чем 3 млрд рублей позволит реализовать инвестиционный проект по молочному скотоводству. Технологически интересный проект, которого пока еще в республике не было: 3,5 тыс. фуражных коров расположатся в моноблоке, минимальное количество корпусов, плюс будет площадка для выращивания племенных нетелей для продажи. Дойный зал у нас уже есть. Мы совместно с банком ВТБ два года отрабатывали различные модели, изучали технологии, и нашли такой эффективный, на наш взгляд, вариант, который позволит своевременно реализовать инвестпроект и рассчитаться с кредитом в сжатые сроки», - сказал Николай Коваленко.

Управляющий ВТБ в Башкирии Станислав Морилов отметил, что проекты в сельском хозяйстве банк уже реализовывал, но нынешний договор пока самый крупный для кредитного учреждения в аграрной сфере региона.

«Проект для нас интересен, тем более подписали его с понятным, прозрачным, надежным партнером, с которым наметили уже еще ряд направлений, - сказал Станислав Морилов, - будем делать все, чтобы аграрный сектор республики активно развивался».

Молочно-товарный комплекс, по словам Николая Коваленко, уже отстроен порядка на 80 процентов. После запуска его на полную мощность, он сможет отправлять на переработку по 115 тонн молока в день. Также планируется, что с комплекса на продажу ежегодно будет направлять порядка 600 племенных нетелей.