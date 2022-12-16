Турецкий маркетплейс пилотировал первых башкирских резидентов

Башкортостан оказался регионом, где платформа пилотировала своих первых резидентов. Об этом на секции «Республика Башкортостан – Турецкая Республика: промышленный диалог в новой экономической реальности» рассказал гендиректор Ассоциации «Российско-Турецкий диалог», руководитель российско-турецкой рабочей группы при РСПП Арсен Аюпов. Обсуждение прошло в рамках Международной недели бизнеса.

«Это довольно крупный B2B-маркетплейс. В прошлом году Башкирия оказалась регионом, где он пилотировал первых своих резидентов. Мы 20 компаний на бесплатной основе вывели на платформу, они там размещались и по итогам был заключен первый экспортный контракт», - рассказал эксперт.

По словам Аюпова, с 2022 года Turkish Exporter заработал в полную силу и стал отличной альтернативой уходящим западным площадкам, хорошей возможностью выйти на турецкий рынок и рынки Ближнего Востока.

На секции была приведена статистика по объему турецких инвестиций. Башкортостан вошел в топ-5 регионов, в которые были осуществлены самые большие турецкие финансовые вложения. Первые четыре строчки заняли Москва, Татарстан, Санкт- Петербург и Московская область.

На секции был назван наиболее значимый в Башкирии проект с турецким участием – это концессия по строительству «Восточного выезда» из Уфы, который реализуется банком ВТБ совместно с турецкой компанией Limak Group. При этом это далеко не единственный проект в Башкирии.

Арсен Аюпов отметил, что в регионах сложились очень сильные команды, которые притягивают инвесторов, и призвал работать максимально прозрачно и властям, и инвесторам, чтобы все проекты были реализованы.

«С участием турецких компаний в Башкортостане было построено много инфраструктурных объектов. Некоторые из них стали, можно сказать, визитной карточкой республики. Еще с тех времен Турция стала одним из ведущих партнеров в торгово-экономической сфере, войдя в первую десятку стран по объему нашего внешнеторгового оборота. Сегодня взаимная торговля развивается приличными темпами. За прошлый год внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Турцией составил более 208 млн. долл. США, что в 2 раза выше 2020 года, а в первом полугодии этого года – рост ещё на 60% - до 125 млн. долларов США», - прокомментировала развитие сотрудничества министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Торговый атташе при Генконсульстве Турции в Казани Исмет Озкан отметил, что все секторы экономики Турецкой Республики заинтересованы в работе в Башкирии. Он обозначил направления для инвестиций в Башкортостан – туризм и машиностроение.

На секции обсудили предложения по реэкспорту. По мнению Исмета Озкана, очень много продукции, которая подлежит реэкспорту, можно найти в Турции.

Потенциал расширения промышленной кооперации между Россией и Турцией обозначил сопредседатель Ассоциации российско-турецкого бизнеса Наки Карааслан. Он проанализировал развитие бизнес-отношений между нашими странам и назвал их зигзагообразными. Спикер уверен, что с помощью создания совместных предприятий можно выходить из экономических потрясений более стабильно. Он также обозначил природный экологический туризм как одно из направлений для турецких инвестиций.

На секции рассматривались проблемы в логистике. Российские инвесторы поделились свои кейсами.