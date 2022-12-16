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Кисә, 14:51

Турецкий маркетплейс пилотировал первых башкирских резидентов

В 2022 году в России аккредитован турецкий маркетплейс Turkish Exporter.

Турецкий маркетплейс пилотировал первых башкирских резидентов
Турецкий маркетплейс пилотировал первых башкирских резидентов

Башкортостан оказался регионом, где платформа пилотировала своих первых резидентов. Об этом на секции «Республика Башкортостан – Турецкая Республика: промышленный диалог в новой экономической реальности» рассказал гендиректор Ассоциации «Российско-Турецкий диалог», руководитель российско-турецкой рабочей группы при РСПП Арсен Аюпов. Обсуждение прошло в рамках Международной недели бизнеса.

«Это довольно крупный B2B-маркетплейс. В прошлом году Башкирия оказалась регионом, где он пилотировал первых своих резидентов. Мы 20 компаний на бесплатной основе вывели на платформу, они там размещались и по итогам был заключен первый экспортный контракт», - рассказал эксперт.

По словам Аюпова, с 2022 года Turkish Exporter заработал в полную силу и стал отличной альтернативой уходящим западным площадкам, хорошей возможностью выйти на турецкий рынок и рынки Ближнего Востока. 

На секции была приведена статистика по объему турецких инвестиций. Башкортостан вошел в топ-5 регионов, в которые были осуществлены самые большие турецкие финансовые вложения. Первые четыре строчки заняли Москва, Татарстан, Санкт- Петербург и Московская область.

На секции был назван наиболее значимый в Башкирии проект с турецким участием – это концессия по строительству «Восточного выезда» из Уфы, который реализуется банком ВТБ совместно с турецкой компанией Limak Group. При этом это далеко не единственный проект в Башкирии.

Арсен Аюпов отметил, что в регионах сложились очень сильные команды, которые притягивают инвесторов, и призвал работать максимально прозрачно и властям, и инвесторам, чтобы все проекты были реализованы.

 «С участием турецких компаний в Башкортостане было построено много инфраструктурных объектов. Некоторые из них стали, можно сказать, визитной карточкой республики. Еще с тех времен Турция стала одним из ведущих партнеров в торгово-экономической сфере, войдя в первую десятку стран по объему нашего внешнеторгового оборота. Сегодня взаимная торговля развивается приличными темпами. За прошлый год внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Турцией составил более 208 млн. долл. США, что в 2 раза выше 2020 года, а в первом полугодии этого года – рост ещё на 60% - до 125 млн. долларов США», - прокомментировала развитие сотрудничества министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Торговый атташе при Генконсульстве Турции в Казани Исмет Озкан отметил, что все секторы экономики Турецкой Республики заинтересованы в работе в Башкирии. Он обозначил направления для инвестиций в Башкортостан – туризм и машиностроение.

На секции обсудили предложения по реэкспорту. По мнению Исмета Озкана, очень много продукции, которая подлежит реэкспорту, можно найти в Турции. 

Потенциал расширения промышленной кооперации между Россией и Турцией обозначил сопредседатель Ассоциации российско-турецкого бизнеса Наки Карааслан. Он проанализировал развитие бизнес-отношений между нашими странам и назвал их зигзагообразными. Спикер уверен, что с помощью создания совместных предприятий можно выходить из экономических потрясений более стабильно. Он также обозначил природный экологический туризм как одно из направлений для турецких инвестиций.  

На секции рассматривались проблемы в логистике. Российские инвесторы поделились свои кейсами.

Автор:Айбулат Ишназаров
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