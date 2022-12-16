На Международной неделе бизнеса подвели предварительные итоги форума

Отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о трансформации форума в масштабное деловое событие, занявшее достойное место на пьедестале международных деловых событий страны, Андрей Назаров отметил огромный потенциал мероприятия.

– Неделя бизнеса – это масштабная международная площадка, объединившая в этом году порядка 3 тысяч участников и почти 500 спикеров из 24 стран мира. Только за первые 2 дня работы на полях нашего юбилейного форума подписано почти 30 соглашений на сумму более 36 млрд рублей, - сказал Премьер-министр Правительства республики.

В своем выступлении Андрей Назаров отметил, что ценность Международной недели бизнеса заключается в том, что она позволяет не только нарабатывать новые контакты с иностранными предпринимателями и инвесторами, но и, в целом, задает вектор развития внешнеэкономической деятельности. Также Председатель Правительства Башкортостана подчеркнул, что нынешний год стал особенным по беспрецедентному количеству санкций, введенных против России, но эти вызовы трансформировались в новые и уникальные возможности и российская экономика сумела адаптироваться к санкциям.

Премьер-министр упомянул и о проведенном заседании международной рабочей группы «Уфимский диалог». В ходе дискуссионного обсуждения было выявлено, что позиции правительств и бизнеса недружественных стран существенно разнятся, а европейское деловое сообщество заинтересовано в продолжении бизнес-взаимодействии с российскими партнерами.

В нынешнем году были выработаны новые подходы к выстраиванию внешнеторговой деятельности, поддержки экспортеров и зарубежных инвесторов. Все эти инициативы упакованы в новую экспортную стратегию «5С», которую оценили представители Российского экспортного центра. Она включает пять основных элементов: скорость, сервис, синергия, современная инфраструктура и стимулирование. Опыт экспортной стратегии «5С» был отмечен первым заместителем Председателя Правительства России Андреем Белоусовым.

– Об эффективности выбранного нами курса свидетельствует тот факт, что, несмотря на все ограничения, мы сегодня поддерживаем торгово-экономические отношения со 113 странами мира. По итогам 9 месяцев внешнеторговый оборот вырос на 13,5%. Он составил почти 4 млрд долларов. Мы продолжаем и инвестиционное сотрудничество. География совместных проектов достаточно широка – более 10 стран. На проекты с иностранным участием приходится порядка 90 млрд долларов вложений. Особое внимание мы всегда уделяли развитию сотрудничества со странами Азии. В современных реалиях – это становится стратегически важным и критичным направлением. Так, внешнеторговый оборот со странами Шанхайской организации сотрудничества составил 1,4 млрд долларов. Это почти на 30% выше прошлогоднего уровня, - сказал руководитель кабмина республики.

Резюмируя свой ответ, Председатель Правительства республики сделал акцент на том, что Башкортостан позиционирует себя как эффективный хаб для входа китайских и других азиатских компаний на российский рынок. Однако, данная инициатива требует дополнительного обсуждения и проработки. Также он подчеркнул, что хорошей коммуникационной площадкой для таких целей был форум «Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС», который впервые прошел в Уфе в 2015 году. Руководитель кабмина республики отметил, что необходимо возобновить данную традицию и провести форум в следующем году в Уфе.

На второй вопрос модератора о повторном проведении заседания международной рабочей группы «Уфимский диалог» Андрей Назаров ответил, что данное мероприятие позиционируется как постоянный процесс взаимодействия бизнеса и власти, российских и зарубежных предпринимателей. Итоги постоянного взаимодействия и обсуждения будут подведены на втором официальном заседании «Уфимского диалога», которое запланировано на начало марта 2023 года.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик подчеркнул, что в нынешнее время строительная отрасль имеет мультипликативный эффект для всей экономики. Особое внимание он акцентировал на том, что в республике создан эффективный и полезный инструмент как Центр управления Республикой Башкортостан.

– ЦУР, который есть в регионе, он не зря остается лучшим. Коллеги видят все и оперативно реагируют. Также видят проблемы социальной сферы, которые влияют на развитие города. Это сложнейший процесс, - подчеркнул Константин Михайлик.

В обсуждении также принял участие исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский. Он рассказал участникам пленарного заседания о том, какое значение имеет Международная неделя бизнеса – 2022 для Шанхайской организации сотрудничества.

– На форуме были подняты интересные вопросы, получены результаты, протестированы возможности создания региональных площадок, которые являются инициаторами многих идей. У нас возникла идея объединить усилия регионов и делового совета ШОС и организовать единую площадку, которая позволит социуму регионов взаимодействовать как на региональном уровне, так и на федеральном уровне. Уфа становится центром новых идей, новых возможностей и нового сотрудничества, - подчеркнул Сергей Канавский.

Исполнительный директор по транспорту и инфраструктуре Евразийского банка развития Сергей Пасеко поблагодарил организаторов мероприятия за возможность участия в форуме, а также отметил, что строительство Евразийского кампуса позволит студентам, в том числе из стран Европейского союза, обмениваться опытом.

В завершении пленарного заседания Премьер-министр Правительства республики поблагодарил гостей Международной недели бизнеса – 2022 за участие.