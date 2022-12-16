Андрей Назаров: Внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Арменией вырос почти в пять раз

Стороны обсудили развитие сложившихся направлений сотрудничества, а также инициировали новые совместные проекты для укрепления деловых и культурных связей, сообщает пресс-служба Правительства РБ.

Андрей Назаров акцентировал внимание на том, что Российско-армянские отношения всегда основывались и строятся на традициях дружбы и взаимного уважения, так как имеют давние и глубокие корни. Было отмечено, что в современных реалиях это необходимо максимально использовать.

– По итогам 9 месяцев внешнеторговый оборот сложился на уровне почти 15 млн долларов. Он вырос, практически, в 5 раз, – сказал премьер-министр. - Мы готовы поставлять спецтранспорт, электротехническую продукцию, лекарственные препараты, минеральные удобрения и широкую номенклатуру пищевых продуктов – пшеницу, подсолнечное масло и многое другое.

В свою очередь Андрей Назаров четко дал понять, что и Башкортостан хотел бы импортировать цитрусовые культуры, орехи, винодельческую продукцию, а также текстильные изделия, черные металлы и фармацевтическую продукцию. Особенно интересно это сотрудничество в контексте развития параллельного импорта.

Резюмируя рабочую встречу, Андрей Назаров напомнил, что с целью развития сложившихся направлений сотрудничества, инициирования новых совместных проектов Башкортостан планирует в следующем году визит официальной делегации и деловых кругов региона под руководством Главы Республики Радия Хабирова в Армению. Руководитель Правительства республики выразил уверенность, что культурные и деловые связи будут и впредь направлены на углубление сотрудничества в духе добрососедства и стратегического партнерства на благо дружественных республик.

Фото: pravitelstvorb.ru