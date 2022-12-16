Андрей Назаров, страны ШОС, Турция, Китай, Италия, Германия, Иран все открыто заявляют о желании наращивать сотрудничество с Россией и Башкортостаном в частности

Чиновник рассказал о том, что Европейский парламент сожалеет о введенных санкциях против России. Например, предприниматели Италии подтвердили резкий рост на потребительские товары. Об этом же заявили представители зарубежья на первом заседании Уфимского диалога.

Страны ШОС, Турция, Китай, Германия, Иран все открыто говорили о желании наращивать сотрудничество с Россией и Башкортостаном в частности.

- Мы научились преодолевать антироссийские санкции. Республиканские доходы выросли почти на 18%, превысив 220 млрд, - отметил Андрей Назаров. - Мы поддерживаем торгово-экономические отношения со 113 странами мира.