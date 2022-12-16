Андрей Назаров наградил победителей республиканского конкурса «Налогоплательщик года»

В своей вступительной речи Премьер-министр республики отметил, что данный конкурс учрежден Указом Главы Башкортостана и проводится уже в четвертый раз. Ее главная цель – отметить организации, которые отличаются высоким уровнем налоговой дисциплины и прозрачным ведением бизнеса. Аналогичный конкурс среди регионов России проводится только в Свердловской области.

– По предварительным данным за 11 месяцев в консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило 209 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 18% выше прошлогоднего уровня. Важно, что мы не только собираем налоги, но и оказываем большое внимание поддержке бизнеса, в том числе в виде налоговых льгот и преференции, - сказал Андрей Назаров.

Руководитель Правительства республики также обратил внимание, что Башкортостан является одним из лидеров среди регионов России по объему предоставленных налоговых льгот.

– За 2021 год сумма налоговых льгот составила около 11 млрд рублей. При этом рост по сравнению с прошлым годом составил 58%. Отрадно, что из года в год растет интерес организаций и предпринимателей к конкурсу. По сравнению с 2021 годом число участников выросло в 2 раза. Было подано 235 заявок, - отметил Андрей Назаров.

В завершении своего выступления Премьер-министр Правительства республики поблагодарил всех участников и подчеркнул, что проведение данного конкурса способствует формированию среды, в которой платить налоги и иметь соответствующий статус экономически более выгодно и престижно, чем уклоняться от уплаты налогов.

– Искренне благодарю наших предпринимателей, руководителей предприятий и их сотрудников за работу и социальную ответственность. В это непростое время для страны и всего мира только наша сплоченность и приверженность общим ценностям позволят достойно перенести все трудности! Еще раз от всей души поздравляю вас с заслуженной победой! Желаю не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять новые вершины. Долгих вам, плодотворных лет развития, надежных партнеров, достижения намеченных целей и роста доходов! – поздравил Андрей Назаров.

По итогам мероприятия лауреаты ежегодного республиканского конкурса «Налогоплательщик года» получили награды из рук Премьер-министра республики.