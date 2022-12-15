В Башкортостане активно развивается оптово-логистическая инфраструктура

К участию в экспертной сессии были приглашены региональные, федеральные, зарубежные оптовые компании и девелоперы. В формате онлайн приняли участие предприниматели из различных регионов России, а также зарубежные партнёры из Индии, Ирана, Узбекистана, Турции и ряда других стран.

- В Башкортостане есть все перспективы для развития инфраструктуры оптовой торговли. Здесь большой рынок сбыта, транспортная доступность - через нас проходит железнодорожная ветка, которая соединяет восточный и западный регионы РФ, имеется международный аэропорт. Вместе с тем, мы активно ведем внешнеэкономическую деятельность, у нас свыше 128 партнеров. Это страны ближнего и дальнего зарубежья, - отметил модератор сессии министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

Открывая встречу, Алексей Гусев обозначил основные темы секции, это логистика, инфраструктура и преимущества Республики Башкортостан, с точки зрения, как выхода на рынки других субъектов РФ и за ее пределы.

- Принятые Правительством страны меры, в первую очередь, в части легализации параллельного импорта и упрощения таможенных процедур, а также совершенствование федеральных законов положительно повлияли на текущую ситуацию, и мы не наблюдаем дефицита товаров, - продолжил свое выступление Алексей Гусев. - На фоне всех этих ограничений, наш бизнес всё больше обращает внимание на Восток. И следующим логичным шагом станет запуск новых маршрутов и расширение действующих в страны Ближнего и Дальнего Востока.

Также руководитель ведомства отметил, что Башкортостан имеет репутацию надежного партнера. Здесь созданы благоприятные экономические и политические условия для ведения бизнеса. По качеству деловой среды и комфорту предпринимательской деятельности республика входит в 5-ку регионов-лидеров.

- Правительство региона включило проекты по созданию оптово-распределительных центров и оптовых продовольственных рынков в перспективные для развития экономики Республики Башкортостан направления инвестиционной деятельности. Это означает, что теперь такие проекты могут получать весь комплекс мер государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов – налоговые преференции (льготы по налогу на имуществу и налогу на прибыль, инвестиционный налоговый вычет), получение земельного участка в аренду без проведения торгов, получение субсидии на компенсацию части затрат на инженерную и транспортную инфраструктуры, - сказал он.

В республике уже реализован ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на создание оптово-логистической инфраструктуры – это складской комплекс «Сигма», первая очередь товарно-оптового рынка «Панорама», оптово-распределительный центр «Зур-Базар», первая очередь распределительного центра сельскохозяйственной и плодоовощной продукции в Агропарке «Евразия», ТАЛП «Уфимский» и другие.

В рамках принятых распоряжений Правительства страны и поручений Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Башкортостан стал регионом-пилотом по реализации проекта по созданию оптовых продовольственных рынков в субъектах Российской Федерации.

Более подробно об этом рассказал генеральный директор НКО «Союз оптовых продовольственных рынков России» Сиражудин Нуралиев.

- В Башкортостане созданы все условия для реализации проекта по созданию оптовых продовольственных рынков. Здесь есть команда, создана эффективная рабочая группа, которая может обсудить все имеющие проблемы, а также, конкурентоспособный участок, отвечающий всем международным стандартам, - отметил Сиражудин Нуралиев.

Далее региональный директор ООО «ФИТ» по Уралу и Поволжью (Транспортная группа FESCO) Васильев Сергей поделился перспективами развития транспортной инфраструктуры региона в рамках реализации проекта по созданию торгового хаба.

Как отметил Алексей Гусев, одним из инструментов, позволяющих наращивать взаимные товаропотоки со странами Азии, становится проект государств-членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок «Евразийский агроэкспресс».

Генеральный директор АНО по содействию в развитии агропромышленной деятельности «Евразийская Агрологистика» Алевтина Кириллова в своем докладе рассказала о перспективах данного проекта.

Также с докладом о предпосылках реализации на территории Республики Башкортостан инвестиционного проекта «Строительство оптово-распределительного центра» выступил генеральный директор ООО «Складкой комплекс Сигма» Максим Маргиев.

Менеджер группы компаний «Б1» (бывшая компания «Эрнст энд Янг») Антон Тимонин подробно остановился на современных форматах недвижимости как одном из инструментов для создания торгового хаба.

Работа сессии прошла в обстановке активного обсуждения вопросов, поднятых спикерами. Участники обменялись опытом, смогли задать вопросы и получить ответы.