Радий Хабиров выступил на гранд-секции Международной недели бизнеса, посвящённой химической промышленности

14 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках Международной недели бизнеса принял участие в гранд-секции «БСК» как флагман развития химической промышленности России». На повестке – вопросы работы отраслевых компаний в условиях современных вызовов, перспективы развития республиканского химпрома и реализации новых инвестпроектов.

Руководитель региона поблагодарил руководство предприятий нефтегазового и химического сектора за эффективное взаимодействие с республикой и высокую социальную ответственность бизнеса.

– Экономическая и социальная стабильность Башкортостана тесно связана с эффективной работой наших крупнейших предприятий. И мы очень признательны коллективам наших флагманов нефтегазовой и химической отраслей за огромный труд в непростых современных условиях. Это в первую очередь «Башнефть» и «Башкирская содовая компания», – сказал Радий Хабиров. – Благодаря вам мы выполняем две важнейшие задачи – обеспечение развития экономики и поддержка Вооружённых сил России. С вашим участием мы смогли охватить заботой семьи военнослужащих, которые сегодня защищают нашу Родину. Низкий вам поклон за неоценимую помощь!

Участники сессии обсудили современные тренды в развитии химической промышленности России, перспективы развития отечественных технологий и материалов, в том числе в части импортозамещения, а также возможности расширения финансовых инструментов реализации отраслевых инвестиционных проектов.