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Бөгөн, 10:21

На МНБ в Уфе награды получили меценаты

Благодарность коллективам предприятий и жителям от имени Главы Башкирии выразил Андрей Назаров

На МНБ в Уфе награды получили меценаты
На МНБ в Уфе награды получили меценаты

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил большую помощь коллективов предприятий и организаций, а также жителей мобилизованным бойцам, добровольцам. Андрей Назаров указал на давние традиции нашего народа оказывать помощь в сложные времена, на то, что сегодня активно работают волонтерские структуры, и это, несомненно, является проявлением гражданской зрелости.

Андрей Назаров за большой вклад в развитие экономики и социальной сферы отметил Благодарностью Главы РБ гендиректора «БСК» Эдуарда Давыдова и председателя Совета директоров компании Андрея Пилипенко.

Фото: сайт Правительства РБ

Автор:Айбулат Ишназаров
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