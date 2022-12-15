На МНБ в Уфе награды получили меценаты

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил большую помощь коллективов предприятий и организаций, а также жителей мобилизованным бойцам, добровольцам. Андрей Назаров указал на давние традиции нашего народа оказывать помощь в сложные времена, на то, что сегодня активно работают волонтерские структуры, и это, несомненно, является проявлением гражданской зрелости.

Андрей Назаров за большой вклад в развитие экономики и социальной сферы отметил Благодарностью Главы РБ гендиректора «БСК» Эдуарда Давыдова и председателя Совета директоров компании Андрея Пилипенко.

Фото: сайт Правительства РБ