На Международной неделе бизнеса работала гранд-секция «БСК – как флагман развития химической промышленности России»

О задачах в условиях санкционного давления рассказал Андрей Назаров. Он отметил, что главная из них – выработка новых моделей управления стратегическими активами химической промышленности. В качестве примера он привел «Башкирскую содовую компанию», руководство которой активно решает экологические вопросы, развивает территории Стерлитимака и Стерлитамакского района, модернизирует производства. Андрей Назаров отметил, что перспективным проектом является рекультивация так называемых «белых морей» и завершить ее планируется к 2032 году.

Одним из выступлений на гранд-секции было выступление директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Михаила Юрина, который рассказал, что стратегическая задача – в кратчайшие сроки создать технологический суверенитет, в том числе химической промышленности. Слаженная работа бизнеса и государства позволит реализовать амбициозные, но выполнимые задачи по созданию новых производств и продуктов, востребованных в стране.

С докладом о технологическом суверенитете и развитии российской химической промышленности в современных экономических условиях выступил президент Российского Союза химиков Виктор Иванов, который отметил, что всегда будет поддерживать Башкирию.

О роли и значимости группы компаний АО «Русский Водород» и АО «Башкирская Содовая Компания» в решении задач опережающего роста Российского химпрома выступил ее генеральный директор Эдуард Давыдов, отметив, что АО «БСК» – один из крупнейших химических комплексов России, включающий в себя производственные комплексы в Стерлитамаке, а также «Березниковский содовый завод» в Пермском крае. Руководитель также сообщил, что на данный момент в тесной кооперации выстроена работа с Крымским содовым заводом и Крымским титановым заводом.

Во время выступления, Эдуард Давыдов подробно остановился на том, что в рамках построения взаимовыгодной производственной кооперации, АО «Башкирская содовая компания» выступила с инициативой реализации на территории Казахстана крупного инвестиционного проекта, предполагающего расширение производства хлора и каустика, с последующей крупнотоннажной переработкой хлора в хлорорганические продукты, востребованные на рынках России, Казахстана и стран СНГ.

Завершая, Гранд секцию, Премьер-министр республики сделал акцент на том, что Башкирская содовая компания, являясь градообразующим предприятием Стерлитамака, несет существенную общественную и социальную нагрузку.

– Предприятие участвует в реализации мероприятий по формированию комфортной среды в местах ведения производственной деятельности. Осуществляет программу повышения благосостояния трудового коллектива в части улучшения жилищных условий, получения образования и многих других направлений. При этом социальная активность компании значима и для всего Башкортостана. Между Правительством республики и АО «БСК» сложилось конструктивное взаимодействие, где мы разделяем общие ценности, цели развития и готовы поддержать предприятие во всех его начинаниях во благо Башкортостана, – подытожил Андрей Назаров.