-12 °С
Болотло
"Одноклассники""Телеграм""Вконтакте" Гәзиткә яҙылыу
Бөтә яңылыҡтар
Общие статьи
Бөгөн, 14:47

Башкортостан расширит сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере туризма

14 декабря 2022 года в МНБ состоялась встреча министра предпринимательства и туризма Башкортостана Рустема Афзалова с Первым секретарем по инвестициям и торгово-экономическим вопросам Генерального консульства Республики Узбекистан в городе Казань Камолом Давроновым.

Башкортостан расширит сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере туризма
Башкортостан расширит сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере туризма

В рамках встречи стороны презентовали туристический потенциал республик, а также обсудили вопросы сотрудничества в целях увеличения потока туристов.
«При составлении маршрута туриста всегда привлекает культурная составляющая, транспортная доступность, развитая инфраструктура и, конечно же, безопасность. Республика Башкортостан подходит по всем критериям». Предложили узбекской стороне реализацию пилотного проекта «Башкирско-узбекское долголетие. Туризм». «Мы будем рады каждому гостю и сделаем все, чтобы они получили незабываемые впечатления от поездки», – сказал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

В свою очередь, Камол Давронов, Первый секретарь Генерального консульства Республики Узбекистан в городе Казань, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества за счет развития туристического потока и реализации новых проектов.

«Узбекистан имеет уникальное культурно-историческое наследие. У нас активно развиваются и новые направления туризма: гастрономический, оздоровительный, экстремальный, паломнический. Создаются новые маршруты и центры по обслуживанию туристов. Россия в сфере туризма является одним из основных партнеров Узбекистана», –прокомментировал Камол Давронов.

Представители туристического сообщества региона также получили уникальную возможность рассказать о возможностях Республики Башкортостан и новых туристических предложениях и маршрутах.

Для увеличения взаимного турпотока в следующем году стороны договорились об организации онлайн-встреч туроператоров, блогеров Башкортостана и Узбекистана и проведении весной 2023 года инфотуров.

 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас в

1917-2022 "Йәшлек" гәзите

Бөтә хоҡуҡтар яҡланған
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ
Телефон
8(347)273-46-38
Электрон почта
Адресы
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Реклама хеҙмәте
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)273-46-38
Хеҙмәттәшлек
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика