Башкирия на втором месте в ПФО по объему электронных заявлений

Республика таким образом опередила среднероссийский показатель. Об этом заявил на полях Международной недели бизнеса в Уфе руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец. На 1 декабря 2022 года общая доля таких заявлений в республике возросла до 54% при целевом значении 45%, при этом еще в январе показатель составлял 38%.

«В Башкортостане сроки рассмотрения заявлений, поступивших на регистрацию недвижимости в электронном виде, не превышают 2 рабочих дней, ипотечные и нотариальные электронные сделки регистрируются менее чем за сутки. Переход на электронное взаимодействие со всеми потребителями услуг в сфере недвижимости – важнейший инструмент повышения инвестиционной привлекательности региона и упрощения процедур ведения бизнеса», – сказал Петр Клец.