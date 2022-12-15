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Бөгөн, 16:04

Башкирия на втором месте в ПФО по объему электронных заявлений

Башкирия по итогам 11 месяцев 2022 года заняла второе место среди регионов ПФО по доле электронных заявлений, поданных на учет и регистрацию прав на недвижимость.

Башкирия на втором месте в ПФО по объему электронных заявлений
Башкирия на втором месте в ПФО по объему электронных заявлений

Республика таким образом опередила среднероссийский показатель. Об этом заявил на полях Международной недели бизнеса в Уфе руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец. На 1 декабря 2022 года общая доля таких заявлений в республике возросла до 54% при целевом значении 45%, при этом еще в январе показатель составлял 38%. 

«В Башкортостане сроки рассмотрения заявлений, поступивших на регистрацию недвижимости в электронном виде, не превышают 2 рабочих дней, ипотечные и нотариальные электронные сделки регистрируются менее чем за сутки. Переход на электронное взаимодействие со всеми потребителями услуг в сфере недвижимости – важнейший инструмент повышения инвестиционной привлекательности региона и упрощения процедур ведения бизнеса», – сказал Петр Клец.

Автор:Айбулат Ишназаров
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