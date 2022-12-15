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Бөгөн, 09:37

Андрей Назаров: Сегодня в Уфе начала работать Международная неделя бизнеса

Сегодня в Уфе начала работать Международная неделя бизнеса. На её полях обсудили развитие химической промышленности. В Башкортостане флагманом данного направления является Башкирская содовая компания.

Андрей Назаров: Сегодня в Уфе начала работать Международная неделя бизнеса
Андрей Назаров: Сегодня в Уфе начала работать Международная неделя бизнеса

Сегодня они реализуют ряд стратегических направлений: 1. Экологические вопросы. Утверждена программа развития до 2031 года. В ближайшие годы планируется направить более 66 млрд рублей. Как для компании, так и для республики важно, что в результате будет обеспечено повышение их энергоэффективности и экологичности производств. 2. Рекультивация «белых морей». Это большой проект, который будет завершен к 2032 году. За последние 3 года на экологические мероприятия БСК направила свыше 4,5 млрд рублей. 3. Импортозамещение. Порядка 16 млрд рублей планируется вложить в производство эмульсионного поливинилхлорида, на основе которого делают линолеум, обои, пленки. Сегодня Между Правительством Башкортостана и БСК сложилось конструктивное взаимодействие. Будем и дальше поддерживать предприятие. VK https://vk.com/wall555400080_2285 OK https://ok.ru/profile/581492478309/statuses/154796207856997

Автор:Айбулат Ишназаров
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