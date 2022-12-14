Радий Хабиров встретился с председателем Совета директоров «БСК» Андреем Пилипенко

Руководитель региона отметил, что «БСК» является одним из самых важных и надёжных партнёров республики. Он поблагодарил компанию за участие в формировании гуманитарных конвоев для оказания помощи регионам Донбасса и военнослужащим.

«Мы надеемся, что все задачи, которые поставил Президент России Владимир Владимирович Путин, – модернизация предприятия, ликвидация экологического ущерба и, конечно, поиски новых источников сырья, – будут выполнены. Понятно, что внешнеполитическая конъюнктура меняется, но наше взаимодействие останавливаться не должно», – подчеркнул Радий Хабиров.

Андрей Пилипенко поблагодарил руководство Башкортостана за многолетнее сотрудничество. Он отметил, что «БСК» всегда была социально ориентированной компанией, и оказание помощи республике – одна из приоритетных задач. Также трудовой коллектив планомерно ведёт работу по модернизации производственных мощностей и снижению негативного влияния на окружающую среду. В частности, речь идёт о рекультивации шламонакопителей. Для этого компания совместно с Росприроднадзором разработала дорожную карту экологических мероприятий, в том числе на площадках в Стерлитамаке.

В завершение встречи Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил важную роль компании в развитии химической промышленности региона и наградил Андрея Пилипенко орденом Салавата Юлаева.

Фото:пресс-служба Главы РБ