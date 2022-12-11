Все новостиНовостиСЕГОДНЯ, 19:11П.Н.Гусев: «Премия ТЭФИ-Капитал, которая уже третий год проходит в Уфе - одна из главных премий в области журналистики»

С 14 до 16 декабря в столице Башкортостана пройдёт Международная неделя бизнеса. Событие объединит более 3 000 человек: представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. На полях юбилейного Форума пройдет более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня из более чем 20 стран. Генеральным партнёром Форума выступает АО «Башкирская содовая компания».

П.Н.Гусев: «Премия ТЭФИ-Капитал, которая уже третий год проходит в Уфе - одна из главных премий в области журналистики»

На форуме будут оглашены имена победителей всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал» 2022 года, на которую претендуют соискатели со всей России. В этом году на конкурс поступило более 150 работ об экономике, бизнесе, предпринимательстве, из которых 135 были допущены к участию.

Работы, посвященные экономическим вопросам и предпринимательской деятельности, оценивает авторитетный экспертный совет, в состав которого вошли главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, телеведущая, государственный, общественный, политический деятель Оксана Пушкина, обозреватель радио «Бизнес ФМ» Михаил Сафонов, генеральный директор АО «Бизнес Ньюс Медиа», издатель газеты «Ведомости» Михаил Нелюбин, член Академии Российского телевидения, теле- и кинопродюсер Александр Олейников, член Академии Российского телевидения, декан факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, профессор Андрей Быстрицкий.

«Я считаю, что премия ТЭФИ-Капитал одно из знаменательных событий для тех, кто занимается журналистикой в области экономики, развитии сельского хозяйства. Бизнес-журналистика – достаточно сложная отрасль, она должна быть очень точной, со своими определениями, понятиями. Именно такие медийные проекты участвуют в ТЭФИ-Капитал, премию получают лучшие работы года.

Я вхожу в состав жюри, не раз был на вручении премии и организована она бывает всегда блестяще, приглашаются уникальные гости, держится высокая планка торжества. ТЭФИ-Капитал, подчеркну – одна из главных премий в области журналистики и без неё в настоящее время немыслимо существование медиапространства и экономики.

Уфа – регион с очень мощной экономикой, сильными инициативами, они звучат по всей России. Руководство Республики Башкортостан, губернатор Радий Хабиров и его команда, делают всё, чтобы благосостояние населения и бизнеса находилось на высочайшем уровне. И это подтверждает в том числе и тем, что премия ТЭФИ-Капитал проходит именно в Уфе не первый год», - рассказал Павел Гусев.

Уже традиционно участниками «ТЭФИ-Капитал» становятся работы соискателей со всех уголков России – из Архангельска, Симферополя, Владикавказа, Улан-Удэ, Кемерово, Тобольска, Кирова и других регионов, что в очередной раз показывает растущую из года в год привлекательность данной премии.

В оргкомитете подчеркнули, что Башкортостан всегда славится своим гостеприимством, вкусной едой, ну и конечно, добрыми и отзывчивыми людьми.

Трансляция будет доступна на сайте Форума: https://ibw-bashkortostan.com