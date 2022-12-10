Сергей Канавский: «Уфа может стать площадкой для развития международного бизнеса»

На форуме будут присутствовать представители казахской и российской национальной части, а также представители секретариата делового совета ШОС.

Исполнительный секретарь делового совета ШОС Сергей Канавский рассказал о задачах, которые ставит перед собой деловой совет при содействии в организации подобных мероприятий, в частности на предстоящем уфимском форуме. По его словам, на международной неделе бизнеса будет предоставлена возможность презентации и обсуждения реальных проектов, которые интересны не только на уровне межрегионального взаимодействия, но и предполагают интерес в общем по стране и на международном уровне.

По его мнению, уфимский форум и оказывающий ему содействие деловой совет ШОС помогают создать прямые контакты между представителями бизнес-сообщества.

«Рассматривается создание платформы, как на самом форуме, так и в целом в Уфе, некой площадки под эгидой структур делового совета ШОС, которая поможет поддержать и масштабировать работу Башкортостана в его международной деятельности. Республика в этом плане очень активная. Правительство региона ведет взаимодействие с такими государствами, как Казахстан, Турция, Белоруссия, Индонезия и другими. Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров рассказывал на программной конференции форума о результатах и планах этого взаимодействия. Отсюда совместная идея создать такую площадку, при помощи которой бизнес сможет отлаживать сотрудничество, куда представители бизнес-сообщества смогут приходить с предложениям, получать помощь, содействие, информацию о проектах, которые могут быть им интересны, предлагать свои проекты», — поделился Сергей Канавский.

Он подчеркнул, что международная неделя бизнеса может стать базой, от которой можно будет оттолкнуться. Таким образом, в Уфе сформируется опорная площадка для бизнеса, который найдет точки сопряжения с международными коллегами, будет развиваться и развивать сотрудничество с бизнесом в других странах.