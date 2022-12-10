На Международной неделе бизнеса обсудят создание ОЭЗ в Башкирии

Среди запланированных к обсуждению тем - развитие речного грузового порта «Агидель».

В октября, во время губернаторской сессии «Сделано в регионах – Сделано в России», Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров сообщил о планах по созданию особой экономической зоны портового типа в городе Агидель.

«Речной портовый комплекс «Агидель» имеет возможность принимать суда «река-море» с водоизмещением до 5 тысяч тонн. Это важный стратегический объект. В современных геополитических условиях, характеризующихся поворотом России на Восток, реанимация такого логистического проекта формирует весомые конкурентные экспортно-импортные преимущества республики», - сказал тогда Андрей Геннадьевич, подчеркнув, что наличие инфраструктуры является одним из пяти важных элементов эффективной экспортной политики.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александра Клебанова, в настоящее время подготовка технико-экономическое обоснования строительства грузового порта. Проект необходимо реализовать в связке с реконструкцией железнодорожной ветки «Нефтекамск – Агидель». Это позволит организовать межрегиональный логистический центр с перевалкой грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на суда и обратно, запустив транспортное и навигационное обслуживание прямых перевозок в судах смешанного плавания.

Теме развития речного грузового порта «Агидель» на Международной неделе бизнеса будет посвящен круглый стол, участие в котором планируют принять первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Рустам Муратов, генеральный директор АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» Александр Исаев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов, заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана-министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов, генеральный директор ООО «Морское строительство и технологии» (ООО «Морстройтехнология») Роман Горгуца и владелец ООО «Судоремонтный судостроительный завод» Артур Шайнуров.

Участники секции обсудят вопросы, касающиеся мультимодальных перевозок по МТК «Север-Юг», улучшения транспортной логистики и инфраструктуры для организации межрегиональных и международных перевозок, потребности и возможности сельхозпроизводителей в перевозке водным транспортом, научного видения перспектив развития в современных реалиях.