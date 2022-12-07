В Башкирии после модернизации запущен в строй энергоблок №3 Кармановской ГРЭС

Проект модернизации был реализован в рамках президентской программы модернизации тепловой генерации, которая известна в профессиональной среде под названием «Конкурентный отбор проектов модернизации» (КОММод). Башкирская генерирующая компания приступила к реализации КОММод одной из первых среди российских энергокомпаний.

Энергоблок №3 Кармановской ГРЭС отработал в единой энергосистеме России 50 лет и выработал более 83 млрд кВт*ч электроэнергии. Распоряжением правительства России от 2 августа 2019 года энергоблок был включён в перечень генерирующих объектов, мощность которых после модернизации будет поставляться на оптовый рынок электрической энергии и мощности страны с 1 января 2023 года.

По итогам модернизации установленная мощность энергоблока выросла и достигла 316 МВт, а удельный расход условного топлива на производство электроэнергии снизился.

Всё оборудование, использованное для модернизации – отечественного производства.

«Сегодня у нас по-настоящему радостное событие. Мы запускаем энергоблок №3 Кармановской ГРЭС. Это первый объект в Башкортостане, обновленный по федеральной программе комплексной модернизации тепловых электростанций, инициированной президентом России.

Кармановская ГРЭС – гордость республиканской энергетики. Наш флагман, дающий треть всей мощности электростанций Башкортостана.

После модернизации вырастет мощность, выработка и срок службы станции, снизится удельный расход топлива. И, что важно, повысится надёжность работы оборудования.

Спасибо вам, уважаемый Борис Юрьевич, всей команде «Интер РАО» за многолетнее сотрудничество, высокий профессионализм и ответственность. Более 80% генерации в регионе приходится на ваши предприятия. И эта доля, очевидно, будет только расти.

Важно, что у компании большие планы в нашей республике. Наряду с открываемым сегодня третьим энергоблоком в ближайшие пять лет обновим крупные теплоэлектроцентрали – Уфимские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Приуфимскую ТЭЦ в Благовещенске, Стерлитамакскую и Ново-Стерлитамакскую ТЭЦ.

В преддверии профессионального праздника работников энергетической отрасли (День энергетика – 22 декабря - прим. ред.) желаю вам, уважаемые друзья, надежной и бесперебойной работы! Мы высоко ценим ваш труд. Спасибо вам за свет и тепло! Поздравляю ещё раз всех с запуском третьего энергоблока», - сказал Радий Хабиров.

«Сегодня, в преддверии Дня энергетика и юбилея нашего флагмана в республике – Кармановской ГРЭС, которая в следующем году отметит свой 55-летний юбилей, у нас праздник - запуск обновленного энергоблока. Во время модернизации мы используем то оборудование, которое годно для эксплуатации, а не строим электростанции в чистом поле, что позволяет намного снижать финансовые затраты. Важно отметить, что все оборудование является отечественным. Были проведены масштабные работы во время модернизации, по сути, все ключевые элементы паросилового блока были модернизированы. В ближайшие годы мы планируем модернизировать в рамках президентской программы треть наших мощностей в Башкортостане. Общие инвестиции составят порядка 17 млрд рублей, республика будет надежно обеспечена электроэнергией. Я хочу поблагодарить руководство республики за их постоянную поддержку и внимание и за конструктивную работу», - отметил Борис Ковальчук.

Генеральным подрядчиком проекта модернизации выступило ООО «Интер РАО – Инжиниринг», одна из ведущих российских инжиниринговых компаний. Непосредственно на площадке работал персонал подрядных организаций – Уфимского филиала «КВАРЦ Групп», предприятий «РЕМЭКС», «Теплоэнергомонтаж» и «МК «ЦЭТИ».

Первый этап модернизации начался в ноябре 2020 года и продолжался пять с половиной месяцев. В этот период в объём работ на цилиндре высокого давления вошли замена внутреннего и наружного корпусов, ротора, лопаточного аппарата, диафрагм и уплотнений. На паровом котле энергоблока заменили конвективный пароперегреватель с опорно-охлаждаемой системой и промежуточный пароперегреватель второй ступени.

Второй этап модернизации стартовал в декабре 2021 года. В этот период были обновлены стопорные и регулирующие клапаны цилиндра высокого давления паровой турбины, пароперегреватели и топочные экраны, трубопроводы c арматурой по пароводяному тракту в пределах парового котла. Было демонтировано 984 тонны металла. Новые элементы были смонтированы в полном объёме согласно сетевому графику.

В период реализации проекта КОММод инженерно-технические службы Кармановской ГРЭС совместно с персоналом подрядных организаций выполнили дополнительные мероприятия, включенные в инвестпрограмму ООО «БГК». Среди таких – замена генератора энергоблока №3 на новый, более мощный с системой возбуждения.

В начале ноября 2022 года Башкирская генерирующая компания завершила комплексные испытания обновлённого энергоблока №3. В ходе испытаний были достигнуты все заявленные технические параметры и характеристики котельного и турбинного оборудования, в том числе подтверждена готовность к участию в общем первичном регулировании частоты.

Стоимость проекта составила 2,4 млрд рублей.

КОММод – это и большой вклад в отечественное машиностроение. Машиностроительный комплекс получает новые заказы на оборудование, что создает мультипликационный эффект. Энергомашиностроительные компании не только поставляют оборудование, но и оказывают комплекс услуг, включая шеф-монтаж, шеф-наладку и участие в испытаниях турбины.

Башкирская генерирующая компания участвовала в КОММод по отбору оборудования с поставкой мощности в 2023-2027 годах. Программа затронет 6 электростанций, на которых будет модернизировано 8 турбин и 5 генераторов суммарной мощностью 1 356,4 МВт. На сегодня в числе отобранных – оборудование Кармановской ГРЭС, Уфимской ТЭЦ-2, Уфимской ТЭЦ-4, Приуфимской ТЭЦ, Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.