Инна Рыкова: «Башкортостан – регион открытых возможностей»

Ежегодно повестка форума расширяется, чутко реагируя на происходящие в стране и мире события. На этот раз на площадке мероприятия пройдет прием крупнейших корпораций, меценатов и благотворителей, которые реализуют гуманитарные программы поддержки Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также помогают мобилизованным. А участники рабочей группы «Уфимский диалог» обсудят меры по преодолению последствий экономических санкций.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, на фоне экономического давления коллективного Запада бизнес-неделя, которая пройдет в Уфе с 14 по 16 декабря, станет площадкой конструктивного взаимодействия, которая так необходима сегодня.

Напомним, что представители 20 стран уже подтвердили свое участие в форуме, многие из них намерены подписать на полях Международной недели бизнеса соглашения о сотрудничестве.

Для турецких коллег предстоящее мероприятие – возможность еще больше нарастить связи между странами. По словам торгового советника Посольства Турецкой Республики в России Мустафы Гекчеоглу, Турция заинтересована увеличить товарооборот с Россией до 100 млрд долларов. И здесь одна из ключевых ролей – у региональных инвестиций.

Наряду с Турцией постоянным участником Международной недели бизнеса является Республика Казахстан. Исполняющий обязанности торгового представителя Казахстана в России Дамир Адильбеков подчеркнул, что каждый раз такой диалог приносит практические результаты. Так, за первое полугодие появилось уже более десятка успешных проектов.

По словам президента Фонда «Центр стратегических разработок» Владислава Онищенко, Международная неделя бизнеса может способствовать активному развитию возможностей исламского финансирования. Причем в этом направлении правительство Башкирии ведет работу уже не первый год.

– Экономические связи в ближайшее время будут строиться со странами глобального юга. Мы прогнозируем резкое увеличение грузооборота через республику по направлению на южные страны, в частности, Казахстан и Узбекистан. Поэтому необходимо выстраивать логистику, тарифную политику и т. д. Это большая задача, которая облегчит бизнесу вхождение в эти транспортные проекты в будущем, - подчеркнул эксперт.

Активная позиция Башкортостана сделала республику регионом открытых возможностей и помогла ей попасть в международные рейтинги. По словам руководителя Центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ» Инны Рыковой, решение Башкирии выйти с комплексным инвестиционным проектом «Евразийский экономический центр» смежные регионы в первое время приняли со сдержанным оптимизмом. Но за два года той работы, которую проводит Башкортостан, в проект вошли 6 регионов.

– Мы предложили Башкортостану стать во главе этого комплексной инициативы, чтобы объединиться по всем цепочкам добавленной стоимости. Для нас Республика Башкортостан – это транслогистический хаб, способный соединить авиа-, железнодорожные, а также автотранспортные и речные перевозки. На предстоящем форуме будем обсуждать с субъектами РФ параметры и характеристики проекта Евразийского экономического центра, чтобы показать, что он даст бизнесу, смежным регионам, включая позиции выхода на страны Евросоюза. Проект транлогистического хаба первым претендует на финансирование Европейского банка развития, – отметила Инна Рыкова.

Председатель Делового Совета России и Индонезии, председатель Совета директоров Группы компаний Гео Спектрум Михаил Курицын отметил, что пришло время обратить внимание на станы юго-восточной Азии, в частности, Индонезию. У нас много точек соприкосновения и взаимных интересов, в том числе по линии мусульманских организаций, высоких технологий, нефтегазохимии:

– Индонезия – крупный производитель газа, при этом ей не хватает собственного газа, значит, это возможности работать по тематике сжиженного природного газа. С другой стороны, страны юго-восточной Азии заинтересованы, чтобы работать в рамках той площадки, которую республика предоставляет.