Сергей Степашин дал высокую оценку вкладу первых президентов Башкортостана и Татарстана

Председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Сергей Степашин сегодня во время круглого стола VIII Общероссийского юридического форума дал высокую оценку огромному вкладу первых президентов Башкортостана и Татарстана Муртазы Рахимова и Минтимера Шаймиева в сохранении целостности России в начале 90-х годов прошлого столетия.

«Сегодня с точки зрения гуманитарного права повестка дня является очень актуальной. Очень важно сегодня то, чем занимается республика. Сегодня я посмотрел памятник Герою России Минигали Шаймуратову, отважным воинам Башкирии, который меня впечатлил. Сегодня наша главная задача – помочь людям не словом, а делом. Это помощь семьям мобилизованных, раненным бойцам, тем более мы сегодня столкнулись совершенно с другой реальностью. Мы должны понимать, что это не только специальная военная операция, это противоборство двух идеологий, систем и мировоззрений», - сказал Сергей Степашин.

По его мнению в республике одна из лучших Ассоциаций юристов, и юристы в республике с человеческим лицом.