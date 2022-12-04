Проект закона о правительстве ЛНР сформирован на основе закона о правительстве Башкортостана Проект закона о правительстве ЛНР сформирован на основе закона о правительстве Башкортостана Как сообщается на сайте правительства РБ, мероприятие приурочено к празднованию Дня юриста в Российской Федерации и 15-летию Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. В своем выступлении председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Сергей Степашин подчеркнул, что в сегодняшнее непростое время главная задача—помочь людям не словом, а реальным делом. Это и выплаты, это и пенсии, это помощь семьям мобилизованных и раненым. Сергей Степашин выразил надежду, что разговор будет не просто диалогом о том, что нужно делать, но и будут конкретные результаты, а также поблагодарил главу РБ Радия Хабирова за руководство башкирской ассоциаций юристов, признанной одной из лучших в стране. Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Павел Крашенинников также поздравил всех собравшихся юристов с профессиональным праздником. Павел Крашенинников отметил, что право это не только закон, это все-таки какое-то культурное явление, социальное. База, ядро этого, конечно, законодательство, но все же право намного шире. В том числе образовательная функция, научная, правоприменительная и другие. Премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров обратил внимание на то, что юридическое сообщество республики вносит значительный вклад в развитие правовой деятельности, где юристы, по призванию своему, защищают интересы и права граждан. По его словам, сегодня масштабы гуманитарной политики ораздо глобальнее, где республика деятельно поддерживает новые российские регионы. Андрей Назаров сообщил, что с марта из Башкортостана в Донецкую и Луганскую Народные республики направлено 34 гуманитарных конвоя. Наша республика восстанавливает инфраструктуру, ремонтирует и строит социальные объекты, оказывает медицинскую помощь. В Луганскую Народную Республику направили 9 бригад медицинских специалистов численностью более 220 человек. Они приняли свыше 66 тысяч пациентов. Более половины из ни –дети. Следующий, не менее важный, акцент в гуманитарной политике–поддержка наших военнослужащих и их семей. Они получают полный пакет социальных услуг и выплат. Наряду с федеральными гарантиями республика реализуем свой план мероприятий, который включает 32 меры. На эти цели из бюджета уже предусмотрено более 500 млн рублей, а в следующем году–порядка 1,5 млрд рублей. Резюмируя свое выступление, руководитель кабмина отметил, что гуманитарная политика формируется не только в высоких кабинетах. По его словам, в ее реализации участвуют все ветви власти, юридическое сообщество и, практически, все граждане страны, как одна большая семья. По его мнению, именно в объединении, интеграции и защите сегодня заключается наша высшая цель. Во время выступления руководителя правительства Башкортостана состоялось два прямых включения. Первое из госпиталя в Красном Луче Луганской народной республики, где на прямую связь вышли находящийся в командировке руководитель аппарата правительства республики Азамат Абдрахманов, врачи и раненые бойцы. Как сообщил Азамат Абдрахманов, проект закона о правительстве ЛНР сформирован на основе закона о правительстве Башкортостана. По его словам, представители региона в составе различных комиссий участвуют в интеграции нормативно-правовых актов ЛНР в российское законодательство. В ближайшее время проект закона о правительстве ЛНР будет внесен в законодательный орган. Второе включение состоялось с места слаживания добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. После видеобеседы, Андрей Назаров и докладчики форума пожелали удачи и скорейшего возвращения домой всем участникам телемоста. Фото: сайт правительства РБ