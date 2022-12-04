Президент России сделал акцент на развитии бесплатной юридической помощи - эксперт

«Время, которое мы сейчас проживаем, стало настоящим испытанием на человечность: культура отмены не только отдельных личностей, но целых стран и экономик, попытки переписать историю. У многих людей рушатся привычные опоры и ориентиры. В этом новостном потоке каждому нужно плечо. И подставить его может право, мы, юристы», — сказала сегодня в своем выступлении на круглом столе «Гуманитарная миссия права — ориентир нашего времени» VIII Общероссийского юридического форума первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина.

«Не просто так Президент России сделал акцент на развитии бесплатной юридической помощи. Грамотный совет, консультация опытного профессионала в прямом смысле может изменить жизнь человека в лучшую сторону. И с особой гордостью хочу отметить, что у нас в Башкортостане количество отзывчивых юристов растет с каждым годом.

Благодаря им наш круглый стол приурочен к красивой дате — 15-летию отделения. Благодарю наших старших коллег и руководство организации за такую высокую оценку. И также хочу сказать большое спасибо команде юристов и аппарату Башкортостанского отделения. Вы показали себя настоящими марафонцами!

За последние 15 лет благодаря нашим юристам больше 45 тысяч жителей Башкортостана смогли получить бесплатную правовую помощь. 62 отделения, 16 из которых мы открыли за последние полтора года, сейчас работают как пункты срочной медицинской помощи — обеспечивают качественное «лечение» правовых проблем практически круглосуточно даже в самых труднодоступных местах», — отметила Ирина Панькина.

Автор:Азат Гиззатуллин

https://www.bashinform.ru/news/politics/2022-12-04/prezident-rossii-sdelal-aktsent-na-razvitii-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoschi-ekspert-3056805