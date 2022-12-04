Председатель правления Ассоциации юристов России: Правовое мышление в обществе надо воспитывать

РусБашEngНОВОСТИ БАШКОРТОСТАНА И УФЫВсе новостиПолитикаСЕГОДНЯ, 15:26Председатель правления Ассоциации юристов России: Правовое мышление в обществе надо воспитывать

Фото:Валерий Шахов

Право в человеческом обществе как воздух. Когда оно есть и работает, мы его не замечаем. Хотя оно везде. Но стоит праву исчезнуть, стоит нарушиться работе каких-то правовых институтов, нам всем станет очень тяжело, - считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Потому, как ни парадоксально звучит, задача профессионального сообщества сделать так, чтобы общество не замечало присутствия права в своей жизни. Чтобы люди просто жили и дышали правом. Как воздухом.

Для этого надо воспитывать правовое мышление. Если воздухом мы учимся дышать самостоятельно, это в нас заложено, то дышать правом человека учит общество. И в таком воспитании и обучении высока роль профессионального сообщества.

Поэтому правовое просвещение одно из главных направлений Ассоциации юристов России. Ежегодно мы проводим Всероссийский правовой (юридический) диктант, в котором участвуют сотни тысяч граждан. В прошлом, 2021 году количество его участников стало рекордным: 975 672 гражданина, проживающих в России и за рубежом», - отметил Груздев.

По его словам, последние события заставили создавать адресные проекты правовой помощи. В феврале Ассоциация юристов России запустила горячую линию по оказанию правовой помощи гражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР, а также с территории Украины. Эксперты АЮР предоставляют юридические консультации бесплатно всем беженцам, столкнувшимся с проблемами и вопросами правового характера.

Чтобы защитить наших соотечественников, оказавшихся за рубежом, был запущен проект «За права соотечественников». В его рамках оказывается правовая и психологическую помощь соотечественникам, подвергшимся дискриминации за рубежом.

Также Ассоциация юристов России сразу же включилась в правовую помощь мобилизованным, был запущен чат-бот для консультаций.

«Развитие проектов помощи для нас не формальность и не попытка попасть в конъюнктуру, а базовая потребность. Человечность, потребность помогать людям – неотъемлемая часть профессионального кода юриста. Не буду лукавить, не у всех есть такие качества. Но если их нет, такого юриста нельзя назвать профессионалом. Поэтому наша профессия является гуманитарной по своей сути.

В заключение хочу поблагодарить Башкортостанское региональное отделение Ассоциации за активную работу. Представители отделения одни из первых включаются в работу всех наших проектов и ежегодно входят во все рейтинги Ассоциации с самыми высокими показателями», - отметил Владимир Груздев.