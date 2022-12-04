Константин Толкачев: Ценность любого закона - в его жизнеспособности и эффективности

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев в своем выступлении на VIII Общероссийском юридическом форуме обратился к теме реализации гуманистических начал конституционного права. По его мнению, ценность любого закона заключается не в том, насколько красиво он написан, а насколько он жизнеспособен, насколько эффективно работает.

«Проблемы с реализацией гуманистических начал конституционного права наблюдаются по всему миру. Конституционные споры возникают и в нашей стране. К сожалению, в отдельных случаях действительно имеют место нарушения конституционных прав граждан. Как свидетельствует судебная практика, больше всего проблем в сфере ЖКХ. Связаны они обычно с нарушением конституционных прав граждан на безопасные условия проживания. Чаще всего это ситуация, когда не расселяется своевременно аварийный дом. Довольно распространен и пример нарушения конституционного права на благоприятную окружающую среду – не секрет, что в некоторых промышленных российских городах экологическая обстановка оставляет желать лучшего. Конечно, доказать гражданам в судебном порядке факты нарушения их конституционных прав довольно сложно, но все мы понимаем, что де-факто подобное не редкость.

Однако мировая практика знает вопиющие случаи попирания гуманитарных начал конституционного права, которые ведут к катастрофическим последствиям. Такое случается обычно в случае декларативности основного закона государства, когда он либо в принципе не работает, либо различные институты власти и олигархат манипулируют им в угоду своим интересам», - сказал спикер парламента.

По словам Константина Толкачева, до сих пор не ратифицирована предлагаемая в Конституцию США поправка о равноправии мужчин и женщин. В декабре следующего года исполнится ровно сто лет с того момента, как она была впервые представлена Конгрессу.

«Это отдельная тема для изучения, тут можно привести много подробностей, каждую из которых надо обсуждать отдельно: то упирались и не ратифицировали одни штаты, то другие, то выходили сроки ратификации и принимать поправку приходилось заново. Но сам факт, что целый век всеми правдами и неправдами в США искусственно затягивается ратификация данной поправки, многое говорит о понимании таких терминов, как «гуманизм» и «право» в этой стране. То есть элементарная конституционная норма о равноправии мужчин и женщин, которая закреплена на данный момент в конституциях 168 государств, в Конституции США отсутствует.

Впрочем, чего еще можно ожидать от страны, которая выстроила основу своей экономики на рабстве, истребила сотни миллионов негров, десятки миллионов индейцев, познакомила планету с таким понятием, как «терроризм», регулярно провоцирует войны по всему миру, вмешивается во внутренние дела других государств и открыто поддерживает нацизм. И если в отношении нацистской Германии можно долго рассуждать о том, кто финансировал режим Гитлера, то в случае с нацистским режимом Зеленского США даже не пытаются как-либо маскироваться, а напрямую открыто субсидируют этот режим, поощряя все его преступления. Первая в мире и очень красивая Конституция, громкие крики о равенстве и демократии, а на деле – жесткий тоталитаризм, беспредел олигархов, жесточайшее лицемерие и политика двойных стандартов – вот отличительные черты данного государства. И конечно, реализация гуманистических принципов конституционного права в нем оставляет желать лучшего» - отметил председатель Госсобрания.

Константин Толкачев считает, что братская Украина, как выяснилось, оказалась попросту не готова к той независимости, которую ей подарили ей 30 лет назад.

«Нынешняя ситуация, думаю, не нуждается в дополнительных комментариях, тем более что понятие какого-либо права там, похоже, давно уже в принципе отсутствует, право там подменено силой националистических и террористических кланов. Однако на один момент все-таки хотелось бы обратить внимание.

В статье 10 Конституции Украины прописано, что на ее территории «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка». А в статье 53 также черным по белому прописано, что гражданам «гарантируется право обучения на родном языке либо на изучение родного языка». Речь, заметьте, коллеги, о действующей редакции украинской Конституции, уже «обглоданной» режимом Зеленского. Но даже в ней эти нормы сохраняются. Я уж не говорю о Декларации прав национальностей Украины, где прописано, что «украинское государство обеспечивает своим гражданам право свободного использования русского языка». Достаточно и норм самой Конституции.

Так вот мы с вами видим, как грубейшее нарушение этой гуманистической конституционной нормы, в том числе высшим должностным лицом государства, повсеместное ущемление прав русскоязычного населения на родной язык привело к непоправимым последствиям. Оно повлекло за собой раскол в обществе и массовое нарушение других конституционных прав граждан, которые привели в итоге к нацизму, террору и гражданской войне. И сегодня крайне сложно дать оптимистический сценарий относительно дальнейшей судьбы тех украинских территорий, которые не провели референдумы и не вошли в состав Российской Федерации», - считает спикер парламента республики.

Константин Толкачев отметил, что он в качестве представителя Российской Федерации в течение нескольких лет до начала спецоперации регулярно поднимал данный вопрос с высокой трибуны в Совете Европы. Призывал парламентариев разных стран дать правовую оценку нарушению основного конституционного права русскоязычных жителей Украины на родной язык, предупреждал о возможных катастрофических последствиях нарушения данного права.

«Тогда еще можно было решить вопрос мирным путем на основе международного права. Но, как вы можете догадаться, коллективный Запад оставался глух ко всем моим призывам. В итоге не только Украина, но и Европа в целом оказалась сейчас не в самой лучшей ситуации.

Еще раз отмечу важность гуманистических начал конституционного права. При этом важна именно безупречная практическая реализация данных прав. История дает нам массу негативных примеров, когда попытки ущемления таких прав ведут к необратимым последствиям. В этой связи очень важны пропаганда права, просветительская работа в обществе для профилактики попыток уничижения гуманистических начал, заложенных в Основном законе, и конечно же, контроль и надзор за исполнением конституционного законодательства», - подытожил Константин Толкачев.