Урал Кильсенбаев: Башкирия год от года укрепляет позиции, как один из центров российской археологии

В Уфе 3 декабря проходит международная научно-практическая конференции «Кочевые цивилизации средневековой Евразии», посвященная памяти выдающегося ученого Башкортостана, члена-корреспондента Академии наук республики Нияза Мажитова.

Первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев передал слова приветствия от Радия Хабирова участникам научного форума с пожеланиями плодотворной работы и ярких дискуссий.

Напомним, что 9 июля 2022 года Глава Башкортостана Радий Хабиров представил концепцию Евразийского музея кочевых цивилизаций на открытии историко-культурного комплекса «Шульган-Таш». Новый объект объединит несколько ключевых исторических памятников. В их числе – золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека.

Согласно распоряжению Главы Башкортостана, сформирована рабочая группа по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. 30 августа в Чишминском районе руководитель региона Радий Хабиров провёл её первое выездное совещание.

18 октября на заседании рабочей группы Глава Башкортостана отметил, что Евразийский музей кочевых цивилизаций уже становится точкой роста для широкого спектра проектов в различных отраслях.

«Этот масштабный объект должен отвечать интересам республики и привлекать большое число гостей – туристов, научных работников, деятелей искусства и культуры, спортсменов и просто жителей, которые будут приезжать сюда семьями, – сказал Радий Хабиров. – Чтобы реализовать этот проект, важно регулярно «сверять часы» и решать актуальные вопросы. При этом уже к началу декабря необходимо подготовить карту-схему с размещением основных музейных и рекреационных объектов».

Глава Башкортостана поручил проработать транспортную доступность территории, а также подготовить условия для развития придорожного сервиса.

Сегодняшняя международная научно-практическая конференция - один из этапов научной работы по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций.

В своем выступлении Урал Кильсенбаев отметил, что республика год от года укрепляет свои позиции, как один из центров российской археологии. В регионе действует известная в стране археологическая школа с сильными научными традициями и значимыми достижениями. Республика гордится музеем археологии и этнографии УНЦ РАН, созданным доктором исторических наук, профессором Раилем Кузеевым. Это крупнейшее хранилище древних коллекций, в том числе легендарного «Золота Сарматов».

«Профессор Нияз Мажитов многие годы выступал идейным вдохновителем научных исследований древнего городища Уфа-2. Уникальные находки в его культурных слоях датируются, по мнению ученых, IV–XIV веками нашей эры. Историческая часть современной Уфы, которая через полтора года будет отмечать свой 450-летний юбилей, находится над этим древним поселением. Мы создадим здесь музей под открытым небом, чтобы наши потомки знали о ранних страницах истории нашей столицы. Городище Уфа-2 — это невероятный памятник городской культуры! По мнению Мажитова, в конце I тыс. н. э. на Южном Урале существовали города, которые были культурно-торговыми и ремесленными центрами! Он был уверен, что на месте современной Уфы был башкирский город „ИМЭН-КАЛА“. Наши исследователи уверены, что „Городище Уфа-2“ — это цитадель (административный центр) большого города, который отождествляется с городом Башкорт, упоминаемым в средневековых арабских и западноевропейских источниках. Это величайший памятник Восточной Европы с раннего Средневековья и до позднего времени, содержащий золотоордынские находки», — отметил Урал Кильсенбаев.

По его словам, к сожалению, в наши дни в некоторых странах историческая наука зачастую искажается в угоду политических игр и прошлое не должно превращаться в инструмент противостояния стран и народов.

«Мы с вами, уважаемые друзья, воспитаны на многовековых традициях наших предков, которые проживали здесь, на территории Евразии. У нас общие корни, общее наследие. Наши языки, культура, жизненные ценности, традиции и обычаи очень близки. Особо подчеркну своевременность недавнего Указа Президента России Владимира Владимировича Путина, утвердившего Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сказал первый заместитель руководителя администрации Главы республики.

Урал Кильсенбаев рассказал гостям форума, что сегодня в Башкортостане в мире и согласии живут представители более 100 этносов и трех основных мировых религий. В республике не используют, как на Западе, понятие «толерантность», означающее «терпимость».

«У нас не терпят друг друга. Не мирятся с какой-то вынужденной необходимостью находиться рядом. У нас башкиры, русские, татары, мари, чуваши, мордва, удмурты, все дружат с детства, учатся, трудятся, женятся. А если надо, то вместе, как их предки, защищают своё Отечество.

Все, кто сейчас сражается, защищая Донбасс и Россию, все они — настоящие герои. Ими гордится вся наша республика, вся страна. У нас три Героя Российской Федерации: это русский Максим Серафимов, башкир Тамерлан Ильгамов и удмурт Игорь Насибуллин. Мы многое делаем для изучения и сохранения истории Башкортостана, открытия неизвестных её страниц, возвращения незаслуженно забытых имен», — подчеркнул он.

Летом этого года в республике сделали ещё один важный шаг в этом направлении. В Бурзянском районе — одном из красивейших мест Башкортостана открыли историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш». Это событие состоялось в рамках открытия в России международного года науки.

«Мы очень долго и кропотливо строили этот музей. Мы хотели сделать так, чтобы историческое и культурное наследие наших предков было доступно каждому.

Пещера Шульган-Таш сама по себе уникальна. Мы считаем, что это центр зарождения

человеческой цивилизации. Именно поэтому с этой пещерой связаны древние предания башкир «Акбузат», «Урал-батыр» и другие. Для нас это огромное сердце и душа нашей республики.

В 1959 году эту галерею наскальных рисунков открыл Александр Владимирович Рюмин. Он сделал это не случайно, он был сосредоточен на этих поисках, потому что твёрдо знал, что здесь есть центр человеческой цивилизации.

Дорогие друзья! Мы очень верим, что наш музей будет не только историческим и культурным, но и научным центром. Сюда будут приезжать делегации научно-образовательных учреждений России и зарубежных стран, чтобы увидеть творения человека, которым очень много лет – от 17 до 40 тысяч лет, как говорят учёные», - говорил на открытие комплекса Глава Башкортостана Радий Хабиров.

И сегодня комплекс «Шульган-Таш» становится местом притяжения для ученых-историков, палеонтологов со всего мира, научно-просветительским центром для нашей молодежи.

https://www.bashinform.ru/news/social/2022-12-03/ural-kilsenbaev-bashkiriya-god-ot-goda-ukreplyaet-pozitsii-kak-odin-iz-tsentrov-rossiyskoy-arheologii-3056076