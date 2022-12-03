На землях современной Башкирии был расположен один из административных центров кочевой цивилизации

В Башкирии в последние годы уделяется большое внимание изучению эпохи средних веков. Первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев на международной научно-практической конференции, посвященной кочевым цивилизациям, отметил, что во времена великой степи в нашем крае началось мощное движение народов. Южный Урал стал центром пересечения десятков культур и языков. Здесь бурлила жизнь разных, зачастую соперничающих племен, которые за многие века научились сосуществовать вместе. Шло активное смешение севера и юга, запада и востока, взаимодействие кочевников и оседлых племен. Через наш край протекали караванные торговые пути, на территории располагались центры кочевий.
Создаваемый в Башкортостане Евразийский музей кочевых цивилизаций должен дать ответ на вопрос «Кто мы?», показать развитие человека от эпохи палеометалла до Позднего средневековья.
Напомним, что с инициативой по созданию нового музея на открытии историко-музейного комплекса «Шульган-Таш» выступил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он тогда отметил, что республика находится на пересечении исторических кочевых путей в так называемую Великую степь. В связи с этим народы и национальности, проживающие сегодня в регионе, имеют общие корни в культурных и бытовых традициях и обычаях со многими странами Азии.
«Мы понимаем, где родились, откуда вышли. Важно понять – кто мы. Это следующий этап познания, который в перспективе позволит пройти Евразийский музей кочевых цивилизаций, – добавил тогда Радий Хабиров. – Мы предполагаем, что Башкортостан был административным центром тех государств, которые существовали на нашей земле, – великое золотоордынское ханство, каганаты, иные государственные образования».
«Территория, где сейчас стоят мавзолеи Хусейн-бека, Тура-хана, Малый кешене, была одним из центров древних кочевий. Именно сюда приезжали проповедники и высокие чины Золотой Орды. Здесь размещались торговые стоянки на караванных путях, следовавших из Волжской Булгарии и верховья Камы в Среднюю Азию и Сибирь. Именно эти территории стали одними из центров консолидации башкирского этноса. Летом этого года мы провели археологические исследования золотоордынского селища «Подымалово-1» и получили уникальные результаты. К примеру, наши ученые обнаружили ремесленный центр, включающий 9 археологических комплексов – косторезную мастерскую, печи для выплавки руды и изготовления металла, горны сложной конструкции для обжига керамики. Нашли фрагменты ювелирных украшений, две монеты середины XIV века, большое количество изделий из кашина, покрытого поливой, которые были произведены в столичных центрах Золотой Орды и городах Средней Азии. Найдены фрагменты ременной гарнитуры мужчин, вооружения конников и многое другое», - сказал Урал Кильсенбаев.
По мнению ученых, эти находки указывают на связь жителей поселения с городскими центрами Нижнего Поволжья и Средней Азии. А наличие на прилегающей территории белокаменных мавзолеев говорит о том, что территория Башкирии была составной и значимой частью Улуса Джучи, местом пересечения торговых путей, кочевий, зоной формирования древнебашкирской народности.«Как я уже сказал, на территории Чишминского района сохранились мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана. Что касается Хусейн-бека. По мнению специалистов, можно говорить о его принадлежности к разряду чиновничества, присланного в Башкирию из центра империи Джучидов. То, что Хусейн-бек обладал еще и религиозным авторитетом, усиливало его политическую значимость в среде единоверцев-башкир. Сегодня письменные свидетельства об этой исторической личности, жившей сотни лет назад, подтверждаются данными археологии, антропологии, когда мы можем с достоверностью установить, как выглядел этот человек, чем занимался.Какой он оставил след в судьбе народов края. Второй вопрос – в честь кого был возведен мавзолей Тура-хана? Какова была его роль в истории Южного Урала и башкир? Как было выяснено в ходе недавних научных экспедиций наших ученых в Казахстан и Узбекистан, термин «тюря» обозначал не царствовавших ханских сыновей. В то же время он означал удельного властителя, имеющего право и на ханскую власть. Таким образом, мы можем допускать, что вошедший в состав Золотой Орды Башкортостан управлялся ханским наместником – Тюра-ханом. А мавзолей Тюра-хана установлен над захоронением человека, занимавшего высокий статус в Золотоордынском государстве.
Эти данные не оставляют сомнений в том, что именно здесь, на территории современной Башкирии был расположен один из административных центров кочевой цивилизации эпохи средневековья», - подчеркнул Урал Кильсенбаев.https://www.bashinform.ru/news/social/2022-12-03/na-zemlyah-sovremennoy-bashkirii-byl-raspolozhen-odin-iz-administrativnyh-tsentrov-kochevoy-tsivilizatsii-3056085