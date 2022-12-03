На землях современной Башкирии был расположен один из административных центров кочевой цивилизации

В Башкирии в последние годы уделяется большое внимание изучению эпохи средних веков. Первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев на международной научно-практической конференции, посвященной кочевым цивилизациям, отметил, что во времена великой степи в нашем крае началось мощное движение народов. Южный Урал стал центром пересечения десятков культур и языков. Здесь бурлила жизнь разных, зачастую соперничающих племен, которые за многие века научились сосуществовать вместе. Шло активное смешение севера и юга, запада и востока, взаимодействие кочевников и оседлых племен. Через наш край протекали караванные торговые пути, на территории располагались центры кочевий.

Создаваемый в Башкортостане Евразийский музей кочевых цивилизаций должен дать ответ на вопрос «Кто мы?», показать развитие человека от эпохи палеометалла до Позднего средневековья.

Напомним, что с инициативой по созданию нового музея на открытии историко-музейного комплекса «Шульган-Таш» выступил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он тогда отметил, что республика находится на пересечении исторических кочевых путей в так называемую Великую степь. В связи с этим народы и национальности, проживающие сегодня в регионе, имеют общие корни в культурных и бытовых традициях и обычаях со многими странами Азии.

«Мы понимаем, где родились, откуда вышли. Важно понять – кто мы. Это следующий этап познания, который в перспективе позволит пройти Евразийский музей кочевых цивилизаций, – добавил тогда Радий Хабиров. – Мы предполагаем, что Башкортостан был административным центром тех государств, которые существовали на нашей земле, – великое золотоордынское ханство, каганаты, иные государственные образования».