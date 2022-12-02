В Башкортостане понятие «семейное предприятие» закрепят законодательно

Документ разработан для стимулирования развития и поддержки на территории республики семейного бизнеса. Комитет вынес его на рассмотрение на заключительное пленарное заседание в 2022 году. Региональный парламент может принять его в первом чтении уже 15 декабря, в дни проведения Всероссийского семейного совета в Уфе в рамках Международной недели бизнеса.

Руководитель бизнес-объединения обратил внимание парламентариев на то, что развитие семейного бизнеса и его популяризация обозначены в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р.Он разработан в соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 2 июля 2019 г. N Пр-1204

«Семейное предпринимательство является важной составной частью малого и среднего предпринимательства. Согласно исследованию ТПП РФ, 74% малого и среднего бизнеса России являются семейными компаниями. Семейный бизнес уже давно перерос ремесленные малые предприятия. В основном — это крупные промышленные и сельскохозяйственные компании. В Башкортостане очень много ярких примеров успешного семейного бизнеса. Это компании, которые движутся вперед в трудных условиях благодаря усилиям всех членов семьи», - сообщил Тимур Хакимов.

По его словам, сегодня семейные компании вынуждены существовать в российской экономике в общих алгоритмах с другими предприятиями малого и среднего бизнеса. Но законодательство не учитывает многих важных потребностей семейных предпринимателей.

В частности, остро встал вопрос о процедуре наследования в семейных компаниях. Согласно опросам ТПП РФ, 65% бизнесменов предпочли бы сохранить семейную преемственность. Но пока так не получается.

Ещё одна проблема, которую поможет решить новый закон – это классификация налоговыми органами взаимодействия компаний как аффилированных и созданных путем дробления для оптимизации налогообложения. Семейный бизнес подразумевает тесное взаимодействие и полное доверие между партнерами, которые являются родственниками. Когда компания расширяется, осваивает новые направления деятельности и прирастает подразделениями и фирмами, естественно для семейного бизнеса, что управлять ими будут родственники. Зачастую такие компании могут быть обвинены в аффилированности, хотя это - развитие и диверсификация бизнеса.

«Важная составляющая закрепления в законодательстве понятия «семейное предприятие» – это возможность позиционирования на рынке семейных брендов, ведь именно семейные предприятия вызывают большее доверие у потребителя и у других предпринимателей, формирование преемственности поколений, возрождения традиций», - считает парламентарий.

Принятие закона о семейном предпринимательстве также позволит государству вводить целевые меры поддержки, направленные на эффективное функционирование и долгосрочное развитие этого сектора.

В последние годы семейное предпринимательство активно заявляет о себе в целом в Российской Федерации. В ряде регионов уже внесены изменения в региональное законодательство по закреплению полномочий семейных компаний.

Башкортостан в числе лидеров в стране по поддержке семейных компаний. Уже год на площадке ТПП РБ работает Центр поддержки семейного бизнеса. Таких центров в России единицы.

Закон Республики Башкортостан «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан» позволит создать условия для дальнейшего развития семейных компаний и реализации всех механизмов поддержки.

Пресс-служба ТПП РБ.