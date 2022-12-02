Акмуллинский университет приглашает к участию в Всероссийском практическом форуме

Форум включен в план мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации и проводится Башкирским государственным педагогическим университетом им.М.Акмуллы.
Целью мероприятия является обсуждение вопросов обеспечения качественного образования, обобщение и распространение практического положительного опыта и развития универсальных компетенций обучающихся, педагогов и управленческого персонала в соответствии с потребностями личности, общества и государства в современных условиях цифровой трансформации.
В форуме примут участие специалисты в области педагогического образования, исследователи проблем трансформации и развития образования и общества, а также ученые, изучающие вопросы гуманитарного образования в условиях мультикультурности и полилингвизма из регионов России и стран СНГ. Также гостями Форума станут руководители федеральных и республиканских органов власти, ректоры ведущих университетов России, выпускники вуза разных лет.
В рамках форума запланировано проведение ряда мероприятий:
Подробная информация о мероприятиях - в приложенных документах.
Языки форума – русский, башкирский, английский.
Места проведения:
Конгресс-холл «Торатау», г.Уфа, ул.Заки Валиди, д. 2
БГПУ им.М.Акмуллы, г.Уфа, ул.Октябрьской революции, 3а
https://bspu.ru/unit/123/news/19906?ysclid=lb62ntj78v965267415