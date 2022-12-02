Акмуллинский университет приглашает к участию в Всероссийском практическом форуме

Форум включен в план мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации и проводится Башкирским государственным педагогическим университетом им.М.Акмуллы.

Целью мероприятия является обсуждение вопросов обеспечения качественного образования, обобщение и распространение практического положительного опыта и развития универсальных компетенций обучающихся, педагогов и управленческого персонала в соответствии с потребностями личности, общества и государства в современных условиях цифровой трансформации.

В форуме примут участие специалисты в области педагогического образования, исследователи проблем трансформации и развития образования и общества, а также ученые, изучающие вопросы гуманитарного образования в условиях мультикультурности и полилингвизма из регионов России и стран СНГ. Также гостями Форума станут руководители федеральных и республиканских органов власти, ректоры ведущих университетов России, выпускники вуза разных лет.

В рамках форума запланировано проведение ряда мероприятий:

Научно-методического семинара по актуальным проблемам современных математических исследований «Математическое образование: вчера, сегодня, завтра» ;

; Панельной дискуссии «Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации общества: подходы, технологии, результаты» ;

; Международной научно-практической конференции «Акмуллинские чтения» ;

; Международной научно-практической конференции «Традиции и инновации в национальных системах образования» ;

; III Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Дистанционное образование: трансформация, преимущества, риски и опыт» ;

; Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы фольклора и фольклористики» ;

; Межрегионального научно-методического семинара «Перспективы и проблемы полилингвального и поликультурного образования в РФ» ;

; Конкурса профессионального мастерства «Учитель будущего поколения России» ;

; Межрегионального конкурса «Лучшая педагогическая династия» ;

; Выставки «Традиции, инновации, достижения педагогического образования в Республике Башкортостан» ;

; Концерта, посвященного 55-летию Башкирского государственного педагогического университета им.М.Акмуллы.

Подробная информация о мероприятиях - в приложенных документах.

Языки форума – русский, башкирский, английский.

Места проведения:

Конгресс-холл «Торатау», г.Уфа, ул.Заки Валиди, д. 2

БГПУ им.М.Акмуллы, г.Уфа, ул.Октябрьской революции, 3а



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