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Бөгөн, 10:35

Акмуллинский университет приглашает к участию в Всероссийском практическом форуме

Всероссийский практический форум «Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации общества: подходы, технологии, результаты» пройдет в Уфе 10 октября и 1-3 декабря 2022 года.

Акмуллинский университет приглашает к участию в Всероссийском практическом форуме
Акмуллинский университет приглашает к участию в Всероссийском практическом форуме

Форум включен в план мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации и проводится Башкирским государственным педагогическим университетом им.М.Акмуллы. 

Целью мероприятия является обсуждение вопросов обеспечения качественного образования, обобщение и распространение практического положительного опыта и развития универсальных компетенций обучающихся, педагогов и управленческого персонала в соответствии с потребностями личности, общества и государства в современных условиях цифровой трансформации.

В форуме примут участие специалисты в области педагогического образования, исследователи проблем трансформации и развития образования и общества, а также ученые, изучающие вопросы гуманитарного образования в условиях мультикультурности и полилингвизма из регионов России и стран СНГ. Также гостями Форума станут руководители федеральных и республиканских органов власти, ректоры ведущих университетов России, выпускники вуза разных лет.

В рамках форума запланировано проведение ряда мероприятий:

  • Научно-методического семинара по актуальным проблемам современных математических исследований «Математическое образование: вчера, сегодня, завтра»;
  • Панельной дискуссии «Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации общества: подходы, технологии, результаты»;
  • Международной научно-практической конференции «Акмуллинские чтения»;
  • Международной научно-практической конференции «Традиции и инновации в национальных системах образования»;
  • III Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Дистанционное образование: трансформация, преимущества, риски и опыт»;
  • Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы фольклора и фольклористики»;
  • Межрегионального научно-методического семинара «Перспективы и проблемы полилингвального и поликультурного образования в РФ»;
  • Конкурса профессионального мастерства «Учитель будущего поколения России»;
  • Межрегионального конкурса «Лучшая педагогическая династия»;
  • Выставки «Традиции, инновации, достижения педагогического образования в Республике Башкортостан»;
  • Концерта, посвященного 55-летию Башкирского государственного педагогического университета им.М.Акмуллы.

Подробная информация о мероприятиях - в приложенных документах.

Языки форума – русский, башкирский, английский.

Места проведения:
Конгресс-холл «Торатау», г.Уфа, ул.Заки Валиди, д. 2
БГПУ им.М.Акмуллы, г.Уфа, ул.Октябрьской революции, 3а

https://bspu.ru/unit/123/news/19906?ysclid=lb62ntj78v965267415

Автор:Айбулат Ишназаров
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