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Бөгөн, 15:58

«Международная неделя бизнеса 2022» стартует через две недели. Начинаем обратный отсчет!

«Международная неделя бизнеса 2022» стартует через две недели. Мы получаем видео-приветствия от гостей и спикеров форума.

«Международная неделя бизнеса 2022» стартует через две недели. Начинаем обратный отсчет!
«Международная неделя бизнеса 2022» стартует через две недели. Начинаем обратный отсчет!

«Международная неделя бизнеса 2022» стартует через две недели. Начинаем обратный отсчет! Мы получаем видео-приветствия от гостей и спикеров форума. Спешим с вами поделиться! Публикуем обращение от Президента Общероссийской общественной организации МСП “ОПОРА РОССИИ” Александра Калинина. Он приглашает всех принять участие в этом насыщенном мероприятии, которое будет проходить с 14 по 16 декабря в Уфе 

Смотреть по ссылкам https://t.me/bashkortostan_gov/3582 VK https://vk.com/wall-210206459_4769 Ok https://ok.ru/group/62190346633343/topic/154463270847359

Автор:Айбулат Ишназаров
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