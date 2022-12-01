«Международная неделя бизнеса 2022» стартует через две недели. Начинаем обратный отсчет! Мы получаем видео-приветствия от гостей и спикеров форума. Спешим с вами поделиться! Публикуем обращение от Президента Общероссийской общественной организации МСП “ОПОРА РОССИИ” Александра Калинина. Он приглашает всех принять участие в этом насыщенном мероприятии, которое будет проходить с 14 по 16 декабря в Уфе

Смотреть по ссылкам https://t.me/bashkortostan_gov/3582 VK https://vk.com/wall-210206459_4769 Ok https://ok.ru/group/62190346633343/topic/154463270847359